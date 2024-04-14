Должны ли здоровые отношения быть скучными: отвечает психолог

Идеальные отношения часто изображают в кино и книгах полными страсти и волнений. Однако так ли это в реальной жизни? Вместе с психологом объяснили, когда скука — это признак здоровых отношений, а в каких случаях стоить бить тревогу.

Какие стадии проходят партнеры в здоровых отношениях

Существует несколько стадий, через которые проходит каждая пара. Первая стадия — влюбленность. Она характеризуется чувством приятного волнения. На этой стадии партнеры видят только положительное друг в друге, не замечая недостатки. Вторая стадия — пресыщение — начинается год спустя. Партнеры начинают воспринимать отношения как привычку.

Третья стадия — отвращение. Этот этап считается самым сложным в психологии. На самом деле, отторжение — это нормально и пропустить эту стадию невозможно, так как именно в этот момент происходит выстраивание границ. Отвращение сменяется четвертой стадией — принятием. За ней следуют стадии уважения, дружбы и, наконец, истинной любви.

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После того, как завершается стадия влюбленности, у человека может возникнуть ощущение, что отношения изжили себя. Он начинает видеть в партнере недостатки, которых раньше не замечал. Пропадают «бабочки в животе». Однако такие чувства — далеко не всегда знак того, что с отношениями что-то не так.

Когда предсказуемость в отношениях — это хорошо

Чувство предсказуемости может, как ни странно, сигнализировать о том, что отношения между людьми крепки и устойчивы.

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Многие принимают за скуку отсутствие «эмоциональных качелей» — постоянных колебаний от эйфории до ненависти. Однако такие перепады говорят скорее о том, что у партнеров есть проблемы: чрезмерная ревность, запреты и контроль, неумение вместе противостоять трудностям. Тем временем стабильность в отношениях означает, что вы чувствуете себя в безопасности и можете строить планы на совместное будущее.

Как отличить скуку от комфорта

Однако случается и так, что отношения приедаются, превращаются в «обязаловку». Причем это может происходить и в крепких парах, которые всегда считали себя счастливыми. О том, что нужно что-то предпринимать, говорят такие тревожные звоночки:

у вас пропал интерес к тому, что происходит в жизни вашего партнера;

вы уже не уделяете друг другу столько внимания, как в начале отношений;

размышления о совместном будущем заставляют вас чувствовать себя неловко;

вам гораздо приятнее проводить время с другими людьми;

вы постоянно думаете о том, как бы вы изменили партнера;

вы чувствуете, что у вас нет общих тем для разговоров;

вы часто чувствуете раздражение или недовольство партнером;

вы больше не чувствуете сексуального влечения.

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Почему отношения могут казаться скучными

Скука в отношениях может быть вызвана и другими факторами, выходящими за рамки естественного перехода от страстной любви к истинной. Есть ряд других проблем, которые могут сыграть роль. Ниже приведены несколько причин, по которым вам может внезапно стать скучно в ваших отношениях:

У вас разные интересы

Людям сложно найти общий язык, когда их увлечения категорически не совпадают. В большинстве случаев можно найти «общее место»: постараться вникнуть в интересы партнера, вместе найти новые хобби. Однако если точек соприкосновения нет совсем, то задумайтесь: готовы ли вы провести остаток своей жизни с человеком, с которым у вас кардинально различаются взгляды на жизнь?

Вы не разговариваете

Тут не имеется в виду краткий обмен репликами «по делу». Разговор о том, кто сегодня выгуливает собаку или моет посуду, никак не поможет сохранить отношения. Для здорового союза решающее значение имеют содержательные глубокие разговоры. Причем это не обязательно беседы о чувствах. Можно просто обмениваться мнениями о чем угодно: о политике, новостях, поведении окружающих. Главное, чтобы через разговоры партнеры ближе узнавали внутренний мир друг друга и становились ближе.

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Вы отказались от своих целей, чтобы остаться в отношениях

Если вы отказались от своих желаний в пользу чужих, то это лишь вопрос времени, когда вы начнете уставать от подавления собственных потребностей. Помните, что глобальный альтруизм приведет лишь к чувствам обиды и неприязни.

У вас нет собственных интересов и хобби

Одна из частых ошибок в отношениях — абсолютно все делать вместе. Да, на этапе влюбленности партнерам не хочется расставаться ни на секунду. Но когда отношения в более зрелой фазе, очень важно иметь хоть какую-то жизнь за их пределами. Именно поэтому важно нащупать баланс: что-то делать вместе с партнером, что-то — в одиночку.

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Вы перестаете прилагать усилия

Многие забывают, что счастливые отношения требуют усилий со стороны обоих партнеров — причем как эмоциональных, так и физических. Они могут включать в себя поиск новых занятий, внесение изменений в привычное расписание. Игнорирование чувств, отсутствие совместного времяпрепровождения и пренебрежение потребностями друг друга неизбежно приведут к возникновению чувства скуки.