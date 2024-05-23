Почему люди в парах часто похожи друг на друга внешне: объясняет психолог

Пожалуй, каждый мало-мальски наблюдательный человек хотя бы раз в жизни замечал, что состоящие в отношениях люди внешне похожи. Иногда это сходство настолько поразительное, что ненароком окружающие начинают считать парня и девушку близкими родственниками.

Вместе с медицинским психологом Ириной Бабкиной решили разобраться, почему люди в парах часто похожи друг на друга и влияет ли такое сходство на любовные отношения.

Научные факты о внешности партнеров

Существует множество теорий, объясняющих, почему мы предпочитаем строить отношения с людьми, похожими на нас. Например, в далеком 1999 году в журнале «Актуальная психология» опубликовали научное исследование. Нескольким десяткам добровольцев предложили выбрать из массива фотографий потенциальных партнеров. На некоторых снимках были сами опрошенные, которым с помощью компьютерной графики сменили пол. Подавляющее большинство респондентов выбрали себя.

Фото vorDa/istockphoto.com

Так ученые пришли к выводу, что человек подсознательно выбирает партнера, максимально похожего на него внешне, потому что больше доверяет собственным чертам лица, чувствует себя спокойнее.

В 2004 году исследователи из Венесуэлы тоже провели любопытный эксперимент. Они сфотографировали 36 случайно выбранных семейных пар, затем разрезали каждое фото на две части, перемешали половинки и попросили случайных прохожих «восстановить семьи». Оказалось, что добровольцы чаще правильно составляли семейные пары и довольно редко ошибались. Даже когда из фотографий вырезали губы или глаза, испытуемые все равно успешно справлялись с задачей.

В 2014 году при Городском университете Гонконга профессор Уинг Ва Вонг провел исследование. Он стремился обнаружить подтверждение или опровержение мнения о том, что человек склонен строить отношения с похожим на него партнером. В ходе эксперимента он отобрал 120 фотографий супружеских пар, из которых настоящими партнерами была только половина. Другие 60 снимков исследователь включил в опросный лист, чтобы повысить точность оценки людей, действительно состоящих в отношениях.

Фото skynesher/istockphoto.com

С помощью редактора изображений с фотографий удалили аксессуары, элементы одежды, прически, а сами изображения затемнили. Это было сделано, чтобы снизить влияние посторонних факторов на восприятие внешности. Позже снимки передали случайным добровольцам, которые решали, насколько похожи между собой представленные на фото люди.

В итоге исследование показало, что люди в парах действительно имели внешние сходства, которые подмечали случайные прохожие.

Почему партнеры похожи друг на друга

Подсознательное желание выбирать в качестве партнера похожего на себя человека связано с ассортативным спариванием. Этот термин обозначает феномен, когда звери предпочитают особей с определенными фенотипами. Простыми словами, животные выбирают себе пару исходя из окраса, размера или запаха другой особи.

Существуют положительный (когда фенотипы похожи) и отрицательный (когда фенотипы непохожи) виды ассортативного спаривания. «Полярность» животные могут менять в зависимости от того, какая стратегия сейчас поможет им сохранить гены.

Если перенести этот феномен на человека, то речь будет идти не только о генетическом (хотя и оно имеет место), но и о социальном ассортативном спаривании. Оно подразумевает выбор партнера с похожими увлечениями, взглядами на жизнь, религией, уровнем образования, социальным статусом. И зачастую из этого тоже вырастает определенное внешнее сходство.

Как внешнее сходство влияет на отношения

Положительное ассортативное спаривание — это генетически обусловленный механизм, который заложен природой. Но человек — существо уникальное. В своих решениях он опирается не только на природные инстинкты, но и учитывает чувства и социальные аспекты.

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Парам, которые становятся слишком сильно похожими друг на друга и «сливаются» воедино, будет сложно коммуницировать впоследствии. Необходим баланс между разделением общих взглядов и сохранностью собственной личности.

Так, учеными уже доказано, что долгие и крепкие отношения строятся между теми людьми, которые достигают идеального уровня близости и взаимопонимания. Поэтому не стоит считать, что внешнее сходство — это гарант крепкого брака и долгой совместной жизни. В отношениях важно уметь слышать, понимать партнера, не только с ним говорить, но и договариваться, прислушиваться к его мнению.