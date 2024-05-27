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На фестивале «Дикая мята» пройдут соревнования по пляжному спорту
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:00

1 мин.

На фестивале «Дикая мята» пройдут соревнования по пляжному спорту

Мария Маковей
Автор
Дикая Мята 2024.
Фото Пресс-служба «Дикая Мята»
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С 14 по 16 июня все меломаны страны собираются на легендарном опен-эйре «Дикая мята». Во время фестиваля пройдет 100 концертов на шести сценах. Однако кроме захватывающих шоу гостей ждут соревнования по пляжному волейболу и футболу. Основные игры пройдут во второй фестивальный день, а финальные матчи — в завершающий.

Помимо прочего, будут организованы выездные сплавы на катамаранах, байдарках или сап-бордах вместе с профессиональными инструкторами.

Территория красоты и здоровья Green Age в этом году сменила локацию. Теперь пространство разместится на самой верхней точке фестиваля, вдали от суеты и шумной концертной программы, чтобы гости смогли в полной мере погрузиться в практики для тела и ума.

Green Age — это мини-фестиваль с практиками, семинарами, лекциями, мастер-классами, SPA и фудкортом для тех, кто любит здоровый образ жизни.

Фестиваль &laquo;Дикая мята&raquo;. На музыкальном фестивале «Дикая мята» выступят более 100 артистов
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