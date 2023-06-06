Психолог объяснила, как не выгореть на работе в летний период

Бизнес-психолог Юлия Керецман рассказала «СЭ», что делать, если до отпуска еще далеко и работать летом в офисе становится совсем тяжело. «Лето — время, когда большинство наслаждается заслуженным отдыхом и каникулами. Если вы к этим людям не относитесь, летний период может стать настоящим психологическим вызовом и привести к выгоранию», — пояснила специалист. Эти рекомендации помогут сохранить энергию, избежать выгорания и успешно справиться со своими обязанностями.

По словам Юлии Керецман, необходимо грамотно организовать свой режим и найти время на небольшие перерывы во время работы (займитесь медитацией или выйдите на прогулку), стоит строго придерживаться своего расписания, разграничить работу и личную жизнь, избегать перерабатывания, чтобы не чувствовать себя истощенным и перегруженным.

«Поддерживайте здоровый образ жизни. Вместо того чтобы сосредоточиться на том, что нет отпуска, найдите новые возможности для профессионального роста. Участвуйте в проектах, которые вас интересуют, стремитесь к личному развитию. Узнайте о государственных программах, предлагаемых для поддержки работников во время отсутствия отпуска. К ним относятся спортивные и культурные мероприятия, медитационные сессии», — подытожила психолог.

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