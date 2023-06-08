Психолог рассказала, как научиться преодолевать трудности без стресса

Эксперт по коммуникациям, психолог, автор книг Татьяна Василькова рассказала «СЭ», как научиться преодолевать трудности без стресса. «Важно понять, что трудности нужны, чтобы быть счастливым: каждый раз справляясь с ними, побеждая, человек по-настоящему счастлив. При этом победы могут быть разными: поступил в университет, выиграл в споре, покрыл ипотеку, вышла замуж или элементарно — выспался за долгое время», — пояснила специалист. По ее словам, трудности стоит воспринимать как способ чаще быть счастливым.

В самом слове «трудности» заложен негативный окрас. Поэтому Татьяна Василькова, порекомендовала не бояться их, а переименовать в «приключения». Не стоит жить в страхах и негативе, лучше быть готовым и ждать очередных приключений: в любом случае, они случатся, а вы с ними справитесь. «Большие победы состоят из множества малых. Каждый шаг — это всегда усилие. В трудностях смысл жизни, пока они есть — мы живем. Открывая глаза утром, лучше подумайте о том, какие приключения сегодня вам подарит жизнь», — резюмировала эксперт.

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