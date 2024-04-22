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Психолог объяснила, чем опасен синдром самозванца
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:05

1 мин.

Психолог объяснила, чем опасен синдром самозванца

Мария Маковей
Автор
Мужчина переживает
Фото fizkes/istockphoto.com
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В беседе с «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала, что такое синдром самозванца и чем он опасен.


По ее словам, состояние, когда человек не может присвоить себе свои же заслуги и обесценивает собственный труд, называется синдромом самозванца. Это состояние отрицательно сказывается на качестве жизни и карьерном росте.

«У таких людей даже в минуты отдыха происходит самокопание и оценка собственных сил. Развивается излишняя тревожность, беспокойство и неуверенность», — добавила эксперт.

Как отметила врач, синдром самозванца не относится к психическим расстройствам. Это скорее ошибка мозга, из-за которой у человека возникает излишняя тревожность, что его «обман» будет раскрыт.

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Психология
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