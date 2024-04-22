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Эксперты рассказали, сколько стоит летний тур в Хорватию
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:30

1 мин.

Эксперты рассказали, сколько стоит летний тур в Хорватию

Мария Маковей
Автор
Живописный вид на город Омиш, Хорватия.
Фото Horia Merla/istockphoto.com
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что летние туры из России в Хорватию обойдутся туристам в 236 тысяч рублей за семь ночей. В эту стоимость входит перелет из Москвы и проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками.

Аналогичный тур, но с проживанием в отеле пять звезд, обойдется в 295 тысяч рублей. В АТОР подчеркнули, что цены указаны на первую половину июня.

«В первой половине июля аналогичный пакетный тур в отель пять звезд обойдется от 284 тысяч рублей на двоих, в отель четыре звезды — от 271 тысячи рублей на двоих», — уточнили эксперты.

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