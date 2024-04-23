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Психолог назвала причины, из-за которых партнеры начинают спать раздельно
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:30

1 мин.

Психолог назвала причины, из-за которых партнеры начинают спать раздельно

Мария Маковей
Автор
Пара спит в кровати
Фото fizkes/istockphoto.com
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Психолог Полина Зеленчук считает, что есть несколько основных причин, почему партнеры могут начать спать в разных комнатах. Первая из них — разные рабочие графики. У одного — пятидневка, у другого — ночные смены. В этом случае решение спать отдельно обусловлено желанием не будить вторую половину, не мешать ей отдыхать. Также эта причина характерна для пар с маленьким ребенком, пишет «СЭ».

«В разных комнатах могут спать супруги, которые хотят сохранить личное пространство, при этом поддерживая гармоничные отношения и близость. Например, один супруг работает сутками и не хочет мешать тому, кто занимается домашним хозяйством», — добавила эксперт.

К еще одной причине психолог отнесла чуткий сон. По ее словам, некоторые люди просыпаются от малейшего шума и не переносят прикосновения во сне. Поэтому отдых в разных комнатах дает им возможность полноценно выспаться.

«Возможно и такое, что партнеры просто стремятся сохранить личное пространство. Тому, кто долгое время жил один или, наоборот, никогда не имел «своей комнаты», может хотеться наконец-то иметь помещение, которое принадлежит только ему», — заключила специалист.

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