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Профсоюз МГУ проводит фотоконкурс Пиксельный рейв — 2024
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:15

1 мин.

МГУ проводит фотоконкурс «Пиксельный рейв — 2024» со специальной номинацией от «СЭ»

Мария Маковей
Автор
Фото из номинации «Сними эксклюзив — 2023»
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Профсоюзная организация МГУ проводит конкурс для профессионалов и любителей фотографии «Пиксельный рейв-2024». В нем могут принять участие члены профсоюза: студенты, аспиранты, сотрудники МГУ, СУНЦ МГУ и университетской гимназии, а также студенты других московских вузов.

Среди номинаций фотоконкурса будут партнерские и основные. Так, «Спорт-Экспресс» представляет номинацию «Сними Эксклюзив» — фотоистории о спорте, ЗОЖ, тренировках и матчах. Главная задача участников — показать, что спорт полон ярких красок, взлетов и падений.

Профком МГУ и «Спорт-Экспресс» в прошлом году уже поддержали талантливых фотографов в рамках фотоконкурса. Лучшие работы появились на официальном сайте редакции, а победители получили ценные призы.

Чтобы принять участие в фотоконкурсе, нужно заполнить анкету до 5 апреля 23:59 по одной из ссылок:

Вся подробная информация о конкурсе представлена в группе Профкома МГУ по хештегу #фоторейв.

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