Психолог объяснила, почему не получается донести мысли до собеседника

Психолог, коуч и тренер по развитию и достижению целей Светлана Дьяконова считает, что есть несколько причин того, почему человек не может донести свои мысли до собеседника.

Первая причина — это недостаточное количество практики и знаний, вторая — слишком эмоциональная речь, которая плохо воспринимается собеседником. И третья причина — стеснение, человеку просто не хватает уверенности в себе, передает «СЭ».

«Если человек стесняется, то он внутренне напряжен и несвободен. Поэтому, прежде чем учиться правильно выстраивать коммуникацию с окружающими, важно учиться расслабляться», — заключила эксперт.