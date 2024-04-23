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На юбилейный Казанский марафон зарегистрировалось 16 тысяч человек
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:40

2 мин.

На юбилейный Казанский марафон зарегистрировалось 16 тысяч человек

Мария Маковей
Автор
Фото Пресс-служба Ак Барс Банк Казанского марафона.
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11-12 мая в столице Татарстана состоится юбилейный Ак Барс Банк Казанский марафон.

О том, что ждет участников забега, подробно рассказали на пресс-завтраке министр спорта Татарстана Владимир Леонов, руководитель Аппарата Исполнительного комитета Казани Булат Алеев и директор Ак Барс Банк Казанского марафона Вадим Янгиров.

Фото Пресс-служба Ак Барс Банк Казанского марафона

Так на данный момент для участия в соревновании зарегистрировались 16 тысяч спортсменов. Кроме того, выйти на дистанции марафона планируют бегуны из 14 стран: России, Казахстана, Республики Беларусь, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Румынии, ОАЭ, Египта, Вануату, Венгрии, Швеции и Бельгии.

Однако главной новостью пресс-завтрака стал розыгрыш автомобиля CHERY TIGGO 4 PRO. Автомобиль планируется разыграть среди участников старше 18 лет, которые зарегистрировались на любую дистанцию: 3, 10, 21.1 или 42.2 км. Итоги розыгрыша будут известны 11 мая.

«Сегодня мы вспоминаем о том, как планировали первый марафон. Участников тогда было в разы меньше, если не ошибаюсь, около полутора тысяч. За это время беговое движение в Татарстане и за его пределами невероятно разрослось, в этом году мы стремимся охватить уже 30 тысяч бегунов», — сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Также министр подчеркнул, что это крупнейший региональный забег в стране, который в этом году вошел в Лигу марафонов России и Лигу марафонов БРИКС.

Кроме того, в честь юбилея Ак Барс Банк Казанский марафон проведет Парад наций, который состоится 11 мая. В нем уже зарегистрировалось 150 человек, добавил Вадим Янгиров.

Ак&nbsp;Барс Банк Казанский марафон. В Казани пройдет юбилейный Казанский марафон

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