Эксперт по туризму дал совет, как сэкономить на путешествии в ЮАР

Эксперт по туризму Николай Белолипецкий поделился с «СЭ» рекомендациями, как сделать путешествие из России в ЮАР дешевле.

Для начала он советует обратить внимание на цены билетов и сравнить их. Это можно сделать не только с помощью специальных агрегаторов, но и через сайты авиакомпаний. Кроме того, следует отслеживать скидки и акции, которые предлагают туристические агентства и авиакомпании.

Также эксперт рекомендует подумать о путешествии в межсезонье. В ЮАР это периоды с февраля по конец марта и с сентября по ноябрь. По словам Белолипецкого, в межсезонье цены ниже и не такой наплыв туристов.

«Прямых рейсов между Россией и ЮАР нет. Однако добраться можно всего с одной пересадкой: например, из Москвы в Кейптаун со стыковкой через Доху или Дубай», — подчеркнул эксперт.