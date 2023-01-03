Путешествие с домашними животными: куда можно поехать и куда точно не стоит
Путешествия с домашними животными в последнее время не редкость. Кому-то не с кем оставить любимца или трудно расстаться на долгое время. Но как подготовиться к поездке и в какие страны лучше поехать с питомцем? Вместе с руководителем онлайн-турагентства Викторией Братухиной и Ириной Этер мы подготовили материал о нюансах путешествий с четвероногими друзьями.
В чем особенность путешествий с домашними животными
Перед тем как планировать вашу поездку с домашним животным, необходимо взвесить все за и против такого формата путешествия. Для животных это стресс, а хозяева непременно столкнутся с решением вопросов по документам и будут ограничены в выборе вариантов проживания. Если же вы уверены в выборе и хотите взять питомца, необходимо очень хорошо подготовиться.
Во-первых, если вы собачник, то в полной мере ощущаете себя родителем. Начиная от всяких вещей, которые надо взять с собой, — дорожные миски, вкусняшки, салфетки, — заканчивая медикаментами и документами. Во-вторых, подготовка — это отдельная история: паспорт, чипы, справки. До Ринто у меня никогда не было собаки, поэтому я с нуля изучала, каким образом вообще можно перевозить животных в другие страны. В-третьих, важно, чтобы и собаке, и вам было спокойно и комфортно. Поэтому когда мы летаем, выкупаем соседнее кресло и берем Ринто в салон. Так как он немаленький (12 кг), не все авиакомпании разрешают его перевозку в салоне, и нужно потратить немало времени, чтобы построить маршрут. В-четвертых, животные тоже не быстро адаптируются к переменам и испытывают стресс при переездах.
Этапы подготовки
— В первую очередь изучите правила и требования въезда для вашего животного в желаемую страну.
— Необходимо будет подготовить ветеринарный паспорт, сделать прививки и собрать все необходимые документы для перевозки.
— Подберите варианты размещения, где принимают с животными.
— Подготовьте все необходимые аксессуары для поездки: контейнер по норме перевозчика, шлейки, поводок, игрушки, все необходимое для мобильной гигиены и питания.
— Обязательно соберите аптечку в дорогу и узнайте адреса ветеринарных клиник в месте пребывания.
Как удобнее путешествовать с домашним животным
Конечно, будет удобнее, если ваша поездка пройдет на личном автомобиле. Питомец будет рядом, всегда можно остановиться на прогулку, обустроить ему удобное место в салоне авто. На поезд или самолет необходимо покупать специальный билет, переноску и все возможные разрешения.
Самое сложное — это перелет с животным, особенно если его невозможно взять в салон самолета и он летит отдельно. Есть породы, которым летать вообще не рекомендовано.
В какие страны легче всего отправиться в путешествие с домашними животными
Самая популярная страна у россиян — это, конечно, Турция. К животным там прекрасно относятся, особенно к кошкам. С каждым годом здесь появляется все больше отелей, где вас разместят с питомцами, есть даже три отеля сети «Нирвана», на базе которых открыли Luxy Pet Hotel: номера для животных, спа, груминг, питание и видеонаблюдение.
Вы легко сможете взять питомца и в Египет, так как страна не требует каких-то специальных разрешений на ввоз. Но вот количество отелей, где вас примут, намного ограниченнее турецких предложений.
Греция тоже прекрасно принимает гостей с домашними животными. Дополнительные услуги в отелях не предусмотрены, но часто отсутствуют ограничения на нахождение животного на территории отеля.
В ОАЭ принимают гостей с домашними животными и есть отели, где это разрешено. Но вот на посещение общественных мест будут ограничения.
Отдельно можно выделить европейские страны — Швейцарию, Германию, Францию, Словению и др., — там животных обожают и создают для них много благоприятных условий.
У меня есть личный топ мест для путешествий с Ринто: — Горы. Любые. Мы любим Горный Алтай, поднимались на ледник Актру. Ри очень понравилось, и нам тоже. Жилье с животным найти не очень сложно, кафе дог-френдли почти все. — Турция. Тут просто обожают животных, гораздо легче найти дог-френдли-жилье по сравнению с Россией. Можно пользоваться общественным транспортом с собакой. Минус этого направления — много бродяжек, но они все кастрированные, чипированные и неагрессивные. — Любые водоемы не в жаркий период времени. Озеро, море, океан — идеальны для совместного времяпрепровождения. — Большие российские города: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург. С недавнего времени и в России поняли, что воспитанная собака не помешает в общественных местах и ничего не испортит в апартаментах или номере отеля. — Теплые европейские страны: Испания, Португалия. По статистике, в Испании у семей больше собак, чем детей, а это о многом говорит. Плюс — красивая природа и тоже изобилие дог-френдли мест.
В какие страны не стоит ездить с домашними питомцами
А вот Тунис для поездки с домашними питомцами лучше не рассматривать: размещение в отелях с питомцем здесь скорее исключение из правил, что бывает в единичных случаях.
В некоторых странах существует запрет на въезд четвероногих туристов, как, например, на Мальдивских островах.
Во время путешествий мы встречали достаточно негатива. Начиная с недовольства людей в аэропорту, когда они видят собаку и когда нас не хотели посадить за столик в кафе, заканчивая тем, что нас не пустили в междугородний автобус на Кипре. — Начну свой антирейтинг с Кипра. С собакой можно находиться только в некоторых кафе на веранде, дог-френдли-жилья почти нет. Но зато суперкрасивая природа и много заповедников, куда можно пойти с любимцем. — Чечня. На весь город два места, где можно жить с животными. Ни о каких кафе и речи быть не может. Собака вызывает излишний интерес у местных. — Бали. На Бали вообще нельзя привозить и вывозить животных, потому что остров считается священным. Но многие провозят через черные транспортные компании. Это небезопасно, но имеет место быть, если вы, например, переезжаете на Бали. Вообще там много животных, вечером пляжи превращаются в большой собачий парк. Но нужно не забывать, что это тропическая страна, болячки там отличаются от наших привычных, и у питомцев есть риск подхватить экзотическую болезнь.