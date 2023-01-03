Путешествие с домашними животными: куда можно поехать и куда точно не стоит

В некоторых странах с питомцем вас не выпустят даже из аэропорта.

Путешествия с домашними животными в последнее время не редкость. Кому-то не с кем оставить любимца или трудно расстаться на долгое время. Но как подготовиться к поездке и в какие страны лучше поехать с питомцем? Вместе с руководителем онлайн-турагентства Викторией Братухиной и Ириной Этер мы подготовили материал о нюансах путешествий с четвероногими друзьями.

В чем особенность путешествий с домашними животными

Перед тем как планировать вашу поездку с домашним животным, необходимо взвесить все за и против такого формата путешествия. Для животных это стресс, а хозяева непременно столкнутся с решением вопросов по документам и будут ограничены в выборе вариантов проживания. Если же вы уверены в выборе и хотите взять питомца, необходимо очень хорошо подготовиться.

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Этапы подготовки

— В первую очередь изучите правила и требования въезда для вашего животного в желаемую страну.

— Необходимо будет подготовить ветеринарный паспорт, сделать прививки и собрать все необходимые документы для перевозки.

— Подберите варианты размещения, где принимают с животными.

— Подготовьте все необходимые аксессуары для поездки: контейнер по норме перевозчика, шлейки, поводок, игрушки, все необходимое для мобильной гигиены и питания.

— Обязательно соберите аптечку в дорогу и узнайте адреса ветеринарных клиник в месте пребывания.

Как удобнее путешествовать с домашним животным

Конечно, будет удобнее, если ваша поездка пройдет на личном автомобиле. Питомец будет рядом, всегда можно остановиться на прогулку, обустроить ему удобное место в салоне авто. На поезд или самолет необходимо покупать специальный билет, переноску и все возможные разрешения.

Самое сложное — это перелет с животным, особенно если его невозможно взять в салон самолета и он летит отдельно. Есть породы, которым летать вообще не рекомендовано.

Unsplash/Cat Mapper (Max Ogden)

В какие страны легче всего отправиться в путешествие с домашними животными

Самая популярная страна у россиян — это, конечно, Турция. К животным там прекрасно относятся, особенно к кошкам. С каждым годом здесь появляется все больше отелей, где вас разместят с питомцами, есть даже три отеля сети «Нирвана», на базе которых открыли Luxy Pet Hotel: номера для животных, спа, груминг, питание и видеонаблюдение.

Вы легко сможете взять питомца и в Египет, так как страна не требует каких-то специальных разрешений на ввоз. Но вот количество отелей, где вас примут, намного ограниченнее турецких предложений.

Греция тоже прекрасно принимает гостей с домашними животными. Дополнительные услуги в отелях не предусмотрены, но часто отсутствуют ограничения на нахождение животного на территории отеля.

Unsplash/Jf Brou

В ОАЭ принимают гостей с домашними животными и есть отели, где это разрешено. Но вот на посещение общественных мест будут ограничения.

Отдельно можно выделить европейские страны — Швейцарию, Германию, Францию, Словению и др., — там животных обожают и создают для них много благоприятных условий.

В какие страны не стоит ездить с домашними питомцами

А вот Тунис для поездки с домашними питомцами лучше не рассматривать: размещение в отелях с питомцем здесь скорее исключение из правил, что бывает в единичных случаях.

В некоторых странах существует запрет на въезд четвероногих туристов, как, например, на Мальдивских островах.