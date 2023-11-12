Фитнес-тренер рассказал о неожиданном способе сброса веса

В интервью с информационным агентством PrimaMedia фитнес-тренер Евгений Афанасьев рассказал об эффективном упражнении для снижения веса.

По словам эксперта, обычные повороты головы в стороны помогают в борьбе с лишним весом. Но не в качестве физического упражнения, а для контроля питания.

«Самое лучшее упражнение для снижения веса — поворот головы влево и вправо, когда тебе предлагают съесть тортик или еще какую-нибудь вкусняшку. Поэтому для успешного снижения веса необходим дефицит калорий, который, безусловно, требует коррекции питания», — объясняет фитнес-тренер.

Евгений утверждает, что даже одна минута физической активности поможет сжечь несколько калорий, а тренировок, радикально уменьшающих вес, попросту не существует.

Таким образом эксперт в ироничной форме еще раз напоминает, что сбалансированное питание и физическая активность играют решающую роль в борьбе с лишним весом.

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