Эксперт объяснил, как выбрать подходящую медитацию
Преподаватель практик осознанности, основатель ретритного центра Игорь Будников в беседе с «СЭ» отметил, что существуют медитации осознанности и концептуальные медитации.
Первый тип духовных практик подойдет тем, кто хочет улучшить ментальное здоровье и прокачать стрессоустойчивость. По словам эксперта, медитация осознанности требует ежедневных усилий.
«Если же вы хотите просто ненадолго отвлечься и перезагрузить голову, не прибегая к энергозатратным методам вроде километрового кросса или попыток повторить Ice Bucket Challenge, концептуальные медитации — ваш выбор», — объяснил эксперт.
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