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Эксперт рассказал, как правильно чистить велосипед
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

Эксперт рассказал, как правильно чистить велосипед

Мария Маковей
Автор
Поездка на велосипеде
Фото Uwe Moser/istockphoto.com
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Основатель бренда велосипедов Дмитрий Колесник в беседе с «СЭ» рассказал, как правильно чистить велосипед, чтобы подготовить его к сезону.

По словам Дмитрия, некоторые велосипедисты предпочитают мыть двухколесного друга на автомойках. Однако в таком случае следует быть очень аккуратными.

«Если очищать неосторожно, есть риск повредить, например, детали тормозной системы», — объяснил специалист.

Чтобы провести безопасную очистку, эксперт советует мыть велосипед обычной губкой, а тормозные диски очищать специальным составом.

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