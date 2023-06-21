Как уменьшить поры? Советы косметолога
В идеале поры должны быть настолько малы, что рассмотреть их можно только с помощью лупы. Но похвастаться совершенной кожей может не каждый. Что делать с проблемой, рассказала врач-дерматолог Амина Бердова.
Почему поры расширяются
Можно выделить несколько причин:
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В первую очередь, с этой проблемой сталкиваются те, у кого жирная и проблемная кожа. Излишнее выделение кожного сала приводит к расширению пор. Проблема может передаваться по наследству.
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Еще одна причина — возрастные изменения. Кожа теряет упругость, поэтому отверстия на ней сильно заметны.
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Поры расширяются и из-за злоупотребления солнечными ваннами. Ультрафиолет уменьшает выработку коллагена и провоцирует раннее старение.
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Бедный рацион и вредные привычки тоже отражаются на состоянии эпидермиса.
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Также на внешний вид кожи влияют некачественный уход и загрязнения, которые забивают и расширяют поры.
Как уменьшить поры в домашних условиях
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Подберите грамотный уход. Используйте средства для очищения, подходящие по типу кожи, а также тоники, увлажняющие кремы и сыворотки. Бьюти-рутина должна быть регулярной.
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Обязательно смывайте макияж перед сном. Декоративные средства забивают поры и провоцируют воспаления. Кроме того, если оставить макияж на ночь, то нарушится процесс естественной регенерации кожи.
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Применяйте специальные маски для сокращения пор. С проблемой хорошо борются средства на основе глины.
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Помните о глубоком очищении кожи. Ороговевшие клетки также забивают поры, поэтому их важно удалять. Здесь пригодятся кислотные пилинги, однако важно применять средства строго по инструкции.
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Обязательно используйте солнцезащитный крем перед выходом на улицу (минимум за 20-30 минут), чтобы защитить кожу от повреждений.
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Откажитесь от вредных привычек (курение, алкоголь, фастфуд).
Чем помогут косметологи
С расширенными порами отлично справляются профессиональные процедуры, такие как поверхностный пилинг и ультразвуковая чистка лица. Они устраняют избыток кожного сала и удаляют омертвевшие клетки эпидермиса.
Если речь идет о возрастных изменениях, сократить поры помогут лазерная терапия, химический пилинг и радиочастотная терапия. Эти процедуры стимулируют выработку коллагена и способствуют уплотнению кожи.
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