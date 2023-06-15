Уколы красоты: когда стоит делать и как не переборщить

Обсуждаем важные вопросы об инъекциях с врачом-косметологом.

Уколы красоты — общее название для нескольких инъекционных методов. В современной косметологии их применяют для разных целей и задач. И это не только устранение морщин или увеличение губ. Есть методики, которые решают специфические проблемы кожи: борятся с акне, повышенной выработкой себума или, наоборот, сухостью и обезвоженностью эпидермиса.

С чего начать знакомство с процедурами и как не пожалеть о результате, рассказала пластический хирург и косметолог Надежда Петраш.

Виды инъекционных методик

Любые уколы красоты допустимы только после совершеннолетия. Первое, что нужно сделать, — прийти на консультацию к квалифицированному врачу-косметологу. Специалист соберет анамнез, а также определит показания и противопоказания к тем или иным процедурам.

Расскажу о наиболее популярных сегодня методиках.

Мезотерапия

Эти инъекции работают с качеством кожи и восполняют дефициты. В зависимости от проблемы вводят специальные коктейли в небольших концентрациях. Они помогают при пигментации, угревой болезни или сухости кожи. Подобные процедуры не зависят от возраста пациента и делаются по показаниям.

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Инъекции ботулотоксина

На обывательском уровне вещество также называют ботоксом, но это не совсем корректно. Процедуру назначают при гиперактивной мимике и появлении первых мимических морщин в области лба или переносицы. По законодательству инъекции ботулотоксина разрешены после 18 лет. В среднем их применяют после 25 лет, так как уже в этом возрасте появляются первые признаки старения.

Инъекции филлеров

Это препараты на основе гиалуроновой кислоты. К таким уколам прибегают после 30 лет. С помощью филлеров корректируется объем, создаются новые контуры лица (например, приподнимается кончик носа или выделяются углы челюсти), заполняются глубокие морщины.

Аугментация губ

Аугментация губ — это коррекция объема с помощью уколов гиалуроновой кислоты. Некоторые девушки прибегают к таким инъекциям в довольно раннем возрасте. При этом надо помнить — чтобы не нарушить емкость тканей, не стоит вводить больше 1 мл вещества за раз. Намного лучше добавить еще немного препарата спустя какое-то время.

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Инъекции коллагеном

Вводить могут не только сам коллаген, но и препараты, стимулирующие его выработку. По своему действию эти вещества схожи с филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Их задача — омоложение, восполнение объемов и создание нового каркаса для лица. К таким процедурам прибегают после 40 лет.

Что важно знать об инъекциях

Безусловно, необходимо следить за дозировкой вещества и не увлекаться количеством процедур. Такой контроль в первую очередь задача врача-косметолога. Слишком большое количество инъекций приведет к перенасыщению кожи и эффекту неестественности.

Также важно обращать внимание на качество используемых продуктов и квалификацию специалистов. Идеальный вариант — врач-косметолог с высшим образованием и сертификатами о переподготовке. Такой специалист постоянно развивается и изучает новые методики.

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Однако если вы сомневаетесь в необходимости процедуры, лучше взять паузу и еще раз подумать. Делать инъекции нужно лишь тогда, когда есть четкое понимание в необходимости и у пациента, и у врача.

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