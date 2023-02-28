Почему мерзнут руки? 9 возможных причин от врача

В некоторых случаях такой симптом говорит о серьезных заболеваниях.

Если верить исследованию в журнале The Lancet, руки и ноги женщин на несколько градусов холоднее, чем у мужчин. Но люди, у которых руки как ледышки даже в теплых помещениях, встречаются среди обоих полов. Рассказываем, почему так происходит и что с этим делать.

Плохое кровообращение

Проблемы с кровообращением могут быть вызваны несколькими факторами, включая недостаток физических упражнений, курение, слишком долгое сидение в одном положении или сон в холодной комнате. В результате руки мерзнут, а иногда даже немеют.

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Улучшить кровообращение в организме в целом поможет физическая активность. А воздействовать прицельно на руки можно, регулярно используя кистевой эспандер. Если сложно определить причину проблем с кровообращением самостоятельно, следует проконсультироваться с врачом.

Гипотиреоз

Это состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормона тироксина. Так, метаболизм в организме замедляется, из-за чего могут мерзнуть и руки, и ноги.

Гипотиреоз — хроническое заболевание, поэтому его нельзя вылечить полностью, но можно корректировать с помощью лекарств и минимизировать неприятные симптомы. Подобрать правильное лечение поможет врач-эндокринолог.

Анемия

Это состояние, вызванное недостатком красных кровяных телец, которые помогают транспортировать кислород ко всем частям тела. Из-за этого также ухудшается кровообращение, что, как мы писали выше, может влиять на температуру рук.

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Помимо холодных конечностей, симптомами анемии бывают частые головокружения, бледность, слабость и постоянная усталость. Лечат это заболевание при помощи специальных препаратов с высоким содержанием железа: врач-терапевт или гематолог определят необходимую дозировку.

Болезнь Рейно

Недуг, при котором мелкие кровеносные сосуды в руках и ногах сужаются или закупориваются. При болезни Рейно не только мерзнут руки, но и меняется цвет пальцев — они могут белеть или синеть.

Диагностировать болезнь помогут такие врачи, как кардиолог и нейрохирург. Недуг лечат при помощи сосудорасширяющих препаратов, а в особо сложных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Дефицит витамина В12

Витамин В12 — важное питательное вещество для организма, он помогает поддерживать работу нервов и красных кровяных телец.

Дефицит B12 встречается по двум основным причинам: из-за его недостатка в рационе или из-за того, что витамин не усваивается. В первом случае достаточно скорректировать диету, добавив в нее, например, больше морепродуктов или говядины. А во втором — необходимо наладить работу желудочно-кишечного тракта.

Стресс

Нервное напряжение может вызвать в организме выброс гормонов, таких как адреналин, который провоцирует сужение кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, приводит к снижению температуры конечностей.

Не всегда есть возможность контролировать внешние раздражители, но можно корректировать свою реакцию на них. У каждого собственный рецепт борьбы со стрессами, например, травяные чаи, дыхательная гимнастика или медитации.

Гипотермия

При гипотермии температура тела опускается ниже 35 градусов, соответственно, и руки начинают мерзнуть. Зачастую это состояние возникает при переохлаждении, а для людей старше 65 лет гипотермия зачастую считается нормой. Кроме того, она возникает при приеме некоторых лекарств. Но иногда это симптом хронических заболеваний.

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Если гипотермия системная, необходимо найти причину. Для это стоит обратиться к врачу.

Артрит

Это целая группа заболеваний, при которых воспаляются и болят суставы. Артрит также может провоцировать проблемы с кровообращением и приводить к охлаждению рук и ног.

Причин артрита множество: от излишней нагрузки на суставы и несбалансированного питания до инфекционных заболеваний. Понять, в чем дело, и назначить лечение поможет терапевт или ревматолог.

Неправильное питание и чрезмерная худоба

На температуру рук влияет и рацион: например, недостаток белка в организме в долгосрочной перспективе приводит к «голодным отекам». Конечности в таком случае всегда будут холодными. Кроме того, длительные диеты и голодание могут стать косвенной причиной охлаждения рук и ног, ведь недостаток веса также приводит к проблемам с кровообращением.

Регулированием диеты, рациона, питания занимаются диетологи и нутрициологи. Стоит обратиться к ним за помощью.

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