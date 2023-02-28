Почему мерзнут руки? 9 возможных причин от врача
Если верить исследованию в журнале The Lancet, руки и ноги женщин на несколько градусов холоднее, чем у мужчин. Но люди, у которых руки как ледышки даже в теплых помещениях, встречаются среди обоих полов. Рассказываем, почему так происходит и что с этим делать.
Плохое кровообращение
Проблемы с кровообращением могут быть вызваны несколькими факторами, включая недостаток физических упражнений, курение, слишком долгое сидение в одном положении или сон в холодной комнате. В результате руки мерзнут, а иногда даже немеют.
Улучшить кровообращение в организме в целом поможет физическая активность. А воздействовать прицельно на руки можно, регулярно используя кистевой эспандер. Если сложно определить причину проблем с кровообращением самостоятельно, следует проконсультироваться с врачом.
Гипотиреоз
Это состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормона тироксина. Так, метаболизм в организме замедляется, из-за чего могут мерзнуть и руки, и ноги.
Гипотиреоз — хроническое заболевание, поэтому его нельзя вылечить полностью, но можно корректировать с помощью лекарств и минимизировать неприятные симптомы. Подобрать правильное лечение поможет врач-эндокринолог.
Анемия
Это состояние, вызванное недостатком красных кровяных телец, которые помогают транспортировать кислород ко всем частям тела. Из-за этого также ухудшается кровообращение, что, как мы писали выше, может влиять на температуру рук.
Помимо холодных конечностей, симптомами анемии бывают частые головокружения, бледность, слабость и постоянная усталость. Лечат это заболевание при помощи специальных препаратов с высоким содержанием железа: врач-терапевт или гематолог определят необходимую дозировку.
Болезнь Рейно
Недуг, при котором мелкие кровеносные сосуды в руках и ногах сужаются или закупориваются. При болезни Рейно не только мерзнут руки, но и меняется цвет пальцев — они могут белеть или синеть.
Диагностировать болезнь помогут такие врачи, как кардиолог и нейрохирург. Недуг лечат при помощи сосудорасширяющих препаратов, а в особо сложных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.
Дефицит витамина В12
Витамин В12 — важное питательное вещество для организма, он помогает поддерживать работу нервов и красных кровяных телец.
Дефицит B12 встречается по двум основным причинам: из-за его недостатка в рационе или из-за того, что витамин не усваивается. В первом случае достаточно скорректировать диету, добавив в нее, например, больше морепродуктов или говядины. А во втором — необходимо наладить работу желудочно-кишечного тракта.
Стресс
Нервное напряжение может вызвать в организме выброс гормонов, таких как адреналин, который провоцирует сужение кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, приводит к снижению температуры конечностей.
Не всегда есть возможность контролировать внешние раздражители, но можно корректировать свою реакцию на них. У каждого собственный рецепт борьбы со стрессами, например, травяные чаи, дыхательная гимнастика или медитации.
Гипотермия
При гипотермии температура тела опускается ниже 35 градусов, соответственно, и руки начинают мерзнуть. Зачастую это состояние возникает при переохлаждении, а для людей старше 65 лет гипотермия зачастую считается нормой. Кроме того, она возникает при приеме некоторых лекарств. Но иногда это симптом хронических заболеваний.
Если гипотермия системная, необходимо найти причину. Для это стоит обратиться к врачу.
Артрит
Это целая группа заболеваний, при которых воспаляются и болят суставы. Артрит также может провоцировать проблемы с кровообращением и приводить к охлаждению рук и ног.
Причин артрита множество: от излишней нагрузки на суставы и несбалансированного питания до инфекционных заболеваний. Понять, в чем дело, и назначить лечение поможет терапевт или ревматолог.
Неправильное питание и чрезмерная худоба
На температуру рук влияет и рацион: например, недостаток белка в организме в долгосрочной перспективе приводит к «голодным отекам». Конечности в таком случае всегда будут холодными. Кроме того, длительные диеты и голодание могут стать косвенной причиной охлаждения рук и ног, ведь недостаток веса также приводит к проблемам с кровообращением.
Регулированием диеты, рациона, питания занимаются диетологи и нутрициологи. Стоит обратиться к ним за помощью.
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