Может ли спорт защитить от рака? Отвечает онколог

Многие слышали, что спорт и физическая активность положительно влияют на здоровье и увеличивают продолжительность жизни, а также защищают от множества заболеваний. Но работает ли это правило в отношении одной из самых смертоносных и распространенных болезней современности?

Вместе с врачом-онкологом Андреем Исаевым-Апостоловым разбираемся, действительно ли физические упражнения снижают риск развития рака.

Защищает ли физическая активность от рака

В 2020 году в крупном международном медицинском журнале Medicine & Science in Sports & Exercise вышел масштабный обзор, посвященный связи физической активности и риску возникновения рака. Опубликованная работа стала самой крупной в этом направлении: ученые проанализировали более 45 исследований и научных статей и пришли к выводу, что физическая активность снижает риск более 12 онкологических заболеваний. Респонденты, которые регулярно занимались спортом, имели на 20-25% меньшую вероятность встретиться с некоторыми видами рака, чем те, кто пренебрегал физическими нагрузками.

При этом нельзя сказать, что спорт сам по себе защищает от рака — это сложный и многогранный процесс, на который влияет несколько десятков факторов, действующих как напрямую, так и опосредованно через другие механизмы профилактики. Вот лишь некоторые из них.

Физическая активность снижает уровень биологически активных веществ, способных привести к развитию опухоли. Среди них есть как некоторые гормоны (например, эстрогены и инсулин), так и ферменты, стимулирующие рост клеток. Их высокая концентрация может запустить ряд фатальных мутаций, приводящих к росту новообразования.

Спорт вместе с диетой и здоровым образом жизни в целом — лучший способ профилактики лишнего веса. Как известно, с ожирением связана повышенная вероятность развития более 13 видов рака. Поддержание нормальной массы тела улучшает метаболизм и обмен веществ, что стимулирует защитные противоопухолевые системы организма.

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Физические упражнения благотворно влияют на работу иммунной системы, призванной защищать нас не только от внешних угроз вроде бактерий и вирусов, но и от внутренних «поломок», приводящих к развитию рака. Исправный иммунитет позволяет организму вовремя обнаруживать и уничтожать первые опухолевые клетки.

Наконец, люди, которые следят за своим здоровьем и ведут активный образ жизни, не так подвержены вредным привычкам, например, курению и употреблению алкоголя, что тоже снижает риск развития опухоли. Да и в целом те, кто заботится о своем теле, обычно чаще посещают врачей и проходят обследования. А такой подход помогает вовремя находить опухоль и добиваться полного излечения.

От каких видов рака может защитить физическая активность

Наиболее эффективно физическая активность защищает от рака молочной железы, легких, кишечника, пищевода и желудка. В этих случаях риск встретить онкологическое заболевание при регулярных занятиях спортом ниже почти на 20%. Чуть менее выраженная, но все же ощутимая польза отмечается в отношении опухолей матки, мочевого пузыря и почек.

В каждом случае снижение риска достигается по-разному. Например, при регулярных физических упражнениях пища лучше проходит по желудочно-кишечному тракту, снижается системное воспаление и улучшается метаболизм желчных кислот. Все эти факторы способствуют профилактике рака кишечника.

Иногда связь спорта и защиты от рака не очень очевидна: рак пищевода чаще встречается у пациентов с тяжелой изжогой и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), а спорт помогает снижать тяжесть этого состояния.

Сколько нужно заниматься спортом

Интенсивность упражнений тоже влияет на профилактику онкологии. Например, те, кто занимаются спортом чаще и больше, эффективнее защищают себя от опухолей толстой кишки и рака молочной железы. Но для других типов онкологии эта связь не такая выраженная, риск становится ниже при любом объеме физической активности.

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Ученые рекомендуют посвящать физическим упражнениям средней интенсивности минимум 150 минут в неделю. Допустимый аналог — 75 минут занятий спортом в неделю, но уже более активных. Объем активности лучше равномерно распределять, чтобы на тренировки отводилось хотя бы 15-20 минут в день. А устраивать трехчасовой марафон в конце недели — плохая идея, которая принесет больше вреда, чем пользы.

При этом важно понимать, что любой объем упражнений уже сам по себе положительно влияет на здоровье и всегда лучше начать с малого, постепенно наращивая нагрузку. Если со временем добавлять в занятия спортом больше разнообразия и интересных элементов, это быстро станет полезной привычкой с прекрасными результатами.

Какие виды спорта эффективнее снижают риск рака

В качестве упражнений средней интенсивности специалисты приводят такие примеры, как быстрая ходьба, танцы, велосипедные прогулки и йога. Хорошая новость: неплохим примером физической активности может стать даже генеральная уборка по дому или уход за приусадебным участком (например, полоть грядки на даче).

К активным видам спорта, позволяющим снизить риск рака, относят плавание, бег трусцой, аэробику и групповые игры вроде волейбола. Среди упражнений должна быть регулярная растяжка и силовые тренировки, так как разные виды активности лучше помогают в профилактике заболеваний, в том числе онкологических.

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Еще одна хорошая новость: для лучшей защиты от рака будет полезно хотя бы просто не сидеть. Сидячий образ жизни (не говоря уже об ожирении и сердечно-сосудистых заболеваниях) повышает риск развития и смерти от некоторых видов онкологии, особенно рака кишечника и молочной железы.

Активный образ жизни и забота о собственном здоровье — это лучшая инвестиция в свое будущее из возможных. Конечно, никакие физические упражнения не способны на 100% защитить от болезней, в том числе от онкологических. Но в наших силах сделать этот риск меньше, что без всяких сомнений имеет смысл.

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