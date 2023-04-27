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Фастфуд может вызывать рак — правда или миф? Отвечает онколог

Андрей Исаев-Апостолов
Врач-онколог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка держит в руке бургер
Фото Istockphoto/MaximFesenko

Бургеры, жареная картошка, сладкие газированные напитки и наггетсы — все это тот самый фастфуд, который полюбили многие и который обвиняют во всех возможных грехах и болезнях.

Известно, что еда быстрого приготовления может быть опасна для здоровья и даже вызывать рак. Вместе с онкологом Андреем Исаевым-Апостоловым разбираемся в вопросе.

Что такое фастфуд

Прежде чем разобраться, какое действие фастфуд оказывает на организм следует определиться, что означает этот термин. Понятие «фастфуд» крайне простое и следует прямо из названия, но в этом и заключается его коварство.

Фастфудом называется любая пища, созданная для легкого приготовления и быстрого потребления. Иными словами, домашний бутерброд — это тоже фастфуд, ведь на него уходит минимум времени (как на изготовление, так и на последующий прием в пищу). К фастфуду можно отнести и салат из огурцов и помидоров, нарезать который не составляет никакого труда.

Но чаще всего под фастфудом все-таки подразумевают то, что удобно производить в больших масштабах, а затем доводить до готовности за считаные минуты, например, в ресторанах быстрого приготовления. Традиционно к такой пище относят бургеры, хотдоги, картошку фри, пиццу и сэндвичи. У большинства этих продуктов схожая схема приготовления: их сначала изготавливают, затем замораживают, а после разогревают и принимают в пищу. Для производителей это быстро, удобно и дешево, а для потребителей — вкусно и не требует никаких усилий по изготовлению. К фастфуду также можно отнести некоторые полуфабрикаты: наггетсы, котлеты и прочие продукты, прошедшие через мгновенную заморозку.

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Такую пищу приятно есть не только за счет быстрого приготовления: она, как правило, очень калорийна, содержит много соли, специй и усилителей вкуса. Все это организм воспринимает как хороший источник энергии, что стимулирует выработку веществ, вызывающих голод. И вот мы уже накидываемся на сочный бургер, заедая его картошкой. Мозг поощряет такую пищу, ведь ему нужны калории, и вырабатывает еще больше гормонов радости. Это и приводит к тому, что в рестораны быстрого приготовления хочется возвращаться.

Бургеры в ресторане
Istockphoto/i:StefaNikolic

Кстати, фастфуд вовсе не обязательно должен быть соленым, мясным или жирным. К этой категории продуктов относятся и сладкие газировки, молочные и фруктовые коктейли, некоторые десерты, чипсы и другие снеки — ведь все они созданы по достаточно экономным, конвейерным технологиям, и используются для быстрого приема пищи или перекуса.

Какое действие фастфуд оказывает на организм

К сожалению, кроме эффективного утоления голода, фастфуд оказывает сложное и не всегда полезное воздействие на организм. Такие продукты часто содержат высокий уровень соли, холестерола, сахара и насыщенных жиров. Все эти вещества способствуют тому, что мы за короткое время получаем огромную дозу калорий и глюкозы, что приводит к ожирению и диабету. Именно этими заболеваниями в первую очередь опасен фастфуд.

Кроме того, в 2015 году крупное исследование показало, что высокое потребление фастфуда повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, атеросклероз, инсульт и инфаркт.

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Но демонизировать фастфуд не стоит: это такая же еда, как и любая другая, просто зачастую куда более калорийная. Как известно, именно избыток калорий приводит к ожирению и другим патологиям разных систем организма. Другими словами, вреден не фастфуд сам по себе, а то, что многие его представители отличаются излишней питательностью, ведь в этом и заключается его цель — быстро и эффективно насытить человека. Во всем важна мера и разумный подход, а вредным может быть любой продукт (в бабушкиных жареных пирожках может быть не меньше калорий, чем в огромном хот-доге из ресторана).

Пирожки
Istockphoto/larik_malasha

Правда ли фастфуд вызывает рак

Здесь скрывается самое интересное: как мы узнали выше, сам по себе фастфуд — просто собирательный термин для всего быстро приготовленного. Но опасность скрывается в том, что часто в эту категорию входят ультра-обработанные продукты, которые способны повышать риск развития онкологических заболеваний.

Ультра-обработанные продукты — это еда, производимая из максимально очищенных ингредиентов с добавлением искусственных ароматизаторов, загустителей, эмульгаторов и прочих специальных веществ. Это сделано для того, чтобы продукт хранился как можно дольше и был готов для приготовления в любой момент.

Согласно классификации NOVA, созданной для оценки степени обработки продуктов, к примерам такой еды можно отнести чипсы, снеки, предварительно приготовленные полуфабрикаты, пиццу, гамбургеры, сосиски, упакованный и замороженный хлеб, газированные напитки и многие виды шоколада и десертов. В общем, все, что единожды забытое в холодильнике, способно храниться там месяцами и выглядеть так, будто было куплено только вчера. Именно такие ингредиенты часто используют рестораны быстрого приготовления, ведь гораздо проще сделать бургер из заранее замороженных составляющих, чем готовить свежее мясо и печь хлеб прямо на кухне.

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В масштабном исследовании с участием более 50 тысяч американских мужчин было продемонстрировано, что высокое потребление ультра-обработанных продуктов повышает риск развития рака кишечника. Другая работа показала, что повышение таких продуктов в рационе на 10% приводит к росту встречаемости рака нескольких видов на 12%. Скорее всего, это связано с тем, что ультра-обработанные продукты стимулируют в кишечнике воспалительный процесс за счет большого количества «чужеродных» для организма веществ. А как известно, именно системное воспаление является одним (правда, одним из сотен) фактором развития злокачественного процесса.

В начале этого года в престижном журнале Lancet было опубликовано исследование, согласно которому употребление ультра-обработанных продуктов способно повышать риск развития рака яичника и опухолей молочной железы. Все это, наряду с другими данными, позволяет утверждать, что люди, в диете которых превалирует такая пища, действительно в большей зоне риска, чем те, что не сталкиваются с ней каждый день.

Друзья едят пиццу
Istockphoto/shironosov

Как лучше составить рацион

Опять же, бить тревогу и отказываться от любимых продуктов и походов в кафе не стоит. На это есть нескольких причин. Как утверждают сами авторы перечисленных выше исследований, риск для здоровья при диете с высоким содержанием ультра-обработанных продуктов связан не столько с самими веществами, задействованными в их изготовлении, сколько с тем, что люди, злоупотребляющие такой пищей, чаще пренебрегают своим здоровьем в целом: в их диете не хватает полезных веществ, свежих овощей и фруктов, они мало двигаются и часто злоупотребляют алкоголем.

Иными словами, более вредны не сами ультра-обработанные продукты, а скудный рацион и нездоровый образ жизни тех, кто ими злоупотребляет. А активный образ жизни, контроль веса и полноценное питание помогают сократить вероятность развития онкологии.

Девушка на пробежке
Istockphoto/sanjeri

Важно заметить, что большинство исследований, посвященных питанию и риску рака, — обзорные. Они не учитывают огромного количества факторов: экологии, семейной предрасположенности и многого другого. Злокачественные опухоли — это всегда многокомпонентная патология, к развитию которой приводят сотни разных факторов, из которых невозможно выделить один ведущий.

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Во всем важен разумный подход и баланс, а питание должно быть в первую очередь полноценным и приносить удовольствие. Любое злоупотребление опасно для здоровья, но и отказ от того, что вы считаете вкусным, тоже может быть излишним и лишать вас радости от еды. Следуйте полноценному питанию, содержащему разные продукты, больше двигайтесь и ограничьте вредные привычки — и поверьте, организм точно будет вам за это благодарен.

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