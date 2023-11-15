Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 19:00

Как ухаживать за кожей, склонной к куперозу

Ирина Дворкина
Врач общей практики
Екатерина Савицкая
эксперт по косметике
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Румяная девушка мажет крем
Фото www.istockphoto.com

Купероз — состояние кожи, при котором расширяются капилляры и появляются сосудистые сетки и покраснения. В таком случае требуется особый уход, который поможет снизить видимость сосудов и успокоить раздраженную кожу. Вместе с экспертом расскажем о самых эффективных и научно доказанных стратегиях.

Чаще с куперозом сталкиваются люди с тонкой, светлой и реактивной кожей. Особенность его проявления — стойкий и выраженный сосудистый рисунок. И этим купероз отличается от розацеа, с которым его часто путают.
Екатерина Савицкая
эксперт по косметике

Как ухаживать за кожей с куперозом

Используйте мягкие очищающие средства

При очищении кожи, склонной к куперозу, важно использовать мягкие очищающие средства, которые не вызывают раздражения. Избегайте сильных продуктов, содержащих агрессивные химические вещества. Вместо этого выбирайте нежные очищающие средства на основе натуральных ингредиентов: масла шиповника, алоэ вера.

Купероз сопровождается потерей эластичности кожи, неровным тоном и ее повышенной чувствительностью к внешним воздействиям. Поэтому косметику для такой кожи нужно подбирать особенно тщательно.
Екатерина Савицкая
эксперт по косметике

Используйте солнцезащитные средства с высоким SPF

Солнечные лучи могут быть одним из главных провокаторов купероза. Поэтому для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей нужно использовать солнцезащитные средства с высоким SPF. Они помогут защитить кожу от солнца и уменьшить риск возникновения купероза.

Ошибки в&nbsp;уходе за&nbsp;собой. 6 ошибок в уходе за собой, которые допускает почти каждая женщина

Используйте успокаивающие компоненты

Косметика, использование которой подходит коже с куперозом, может содержать в составе:

  • Зеленый чай: богат антиоксидантами, которые могут уменьшить воспаление и успокоить раздраженную кожу.

  • Розмарин: обладает противовоспалительными свойствами и может снизить видимость сосудов и покраснения.

  • Ниацинамид (витамин В3): улучшает эластичность кожи и уменьшает появление сосудистых сеток.

  • Алоэ вера: обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, помогая уменьшить видимость сосудов и покраснений.

Фото www.istockphoto.com

Избегайте воздействия крайних температур

Крайние температуры — холод или жар — могут спровоцировать расширение капилляров и усиление купероза. Постарайтесь избегать длительного пребывания на солнце, горячих ванн, саун и слишком холодных или горячих процедур, например, протирания кожи льдом. Если ваша кожа перегревается или переохлаждается, это может вызвать обострение купероза.

При необходимости обратитесь к специалисту

Нужно понимать, что уходовая косметика не в состоянии избавить вас от купероза, но будет хорошей профилактикой.
Екатерина Савицкая
эксперт по косметике

Если у вас есть проблемы с куперозом, важно обратиться к профессионалу — дерматологу или косметологу с высшим медицинским образованием. Они дадут вам индивидуальные рекомендации и смогут предложить дополнительные варианты лечения, если это необходимо.

Красота
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как правильно ухаживать за ногтями, чтобы они были крепкими и блестящими
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости