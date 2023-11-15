Как ухаживать за кожей, склонной к куперозу
Купероз — состояние кожи, при котором расширяются капилляры и появляются сосудистые сетки и покраснения. В таком случае требуется особый уход, который поможет снизить видимость сосудов и успокоить раздраженную кожу. Вместе с экспертом расскажем о самых эффективных и научно доказанных стратегиях.
Чаще с куперозом сталкиваются люди с тонкой, светлой и реактивной кожей. Особенность его проявления — стойкий и выраженный сосудистый рисунок. И этим купероз отличается от розацеа, с которым его часто путают.
Как ухаживать за кожей с куперозом
Используйте мягкие очищающие средства
При очищении кожи, склонной к куперозу, важно использовать мягкие очищающие средства, которые не вызывают раздражения. Избегайте сильных продуктов, содержащих агрессивные химические вещества. Вместо этого выбирайте нежные очищающие средства на основе натуральных ингредиентов: масла шиповника, алоэ вера.
Купероз сопровождается потерей эластичности кожи, неровным тоном и ее повышенной чувствительностью к внешним воздействиям. Поэтому косметику для такой кожи нужно подбирать особенно тщательно.
Используйте солнцезащитные средства с высоким SPF
Солнечные лучи могут быть одним из главных провокаторов купероза. Поэтому для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей нужно использовать солнцезащитные средства с высоким SPF. Они помогут защитить кожу от солнца и уменьшить риск возникновения купероза.
Используйте успокаивающие компоненты
Косметика, использование которой подходит коже с куперозом, может содержать в составе:
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Зеленый чай: богат антиоксидантами, которые могут уменьшить воспаление и успокоить раздраженную кожу.
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Розмарин: обладает противовоспалительными свойствами и может снизить видимость сосудов и покраснения.
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Ниацинамид (витамин В3): улучшает эластичность кожи и уменьшает появление сосудистых сеток.
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Алоэ вера: обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, помогая уменьшить видимость сосудов и покраснений.
Избегайте воздействия крайних температур
Крайние температуры — холод или жар — могут спровоцировать расширение капилляров и усиление купероза. Постарайтесь избегать длительного пребывания на солнце, горячих ванн, саун и слишком холодных или горячих процедур, например, протирания кожи льдом. Если ваша кожа перегревается или переохлаждается, это может вызвать обострение купероза.
При необходимости обратитесь к специалисту
Нужно понимать, что уходовая косметика не в состоянии избавить вас от купероза, но будет хорошей профилактикой.
Если у вас есть проблемы с куперозом, важно обратиться к профессионалу — дерматологу или косметологу с высшим медицинским образованием. Они дадут вам индивидуальные рекомендации и смогут предложить дополнительные варианты лечения, если это необходимо.