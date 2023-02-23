Как ускорить обмен веществ. 7 практических советов нутрициолога

Диеты в этом случае могут только навредить.

Девушек, которые едят и не толстеют, в шутку называют ведьмами, а про мужчин с аналогичными особенностями говорят, что не в коня корм. Основной секрет стройности таких людей — высокий уровень метаболизма. Нутрициолог Алена Денисова рассказала, как обмен веществ влияет на вес и какими способами его можно «разогнать».

Что такое обмен веществ

Обмен веществ, он же метаболизм, — это химические реакции, происходящие в организме после поступления пищи и воды. В результате их «разложения» выделяется энергия, а оставшиеся после распада элементы выводятся из организма.

Этот процесс можно сравнить с сжиганием топлива в печи. Пламя в этом случае — ферменты и гормоны, участвующие в реакции. В процессе горения выделяется тепло (энергия), а само топливо превращается в золу и вычищается из печи. Количество выделяемого тепла и продолжительность горения (а значит и количество топлива) зависит от вида топлива. Так же, как от вида продуктов, которые мы едим, зависит скорость их усвоения организмом и, соответственно, количество продуктов. Иначе говоря, одни виды пищи замедляют метаболизм, другие — ускоряют; одни усваиваются медленно, другие — быстро.

Как обмен веществ связан с весом

Чем ниже скорость метаболизма, тем больше времени нужно организму, чтобы «обработать» поступившие в него продукты. Именно поэтому у многих людей возникает проблема набора лишнего веса даже при умеренном питании. Подышал возле булочки — прибавил пару кило. Может показаться логичным, что в этом случае нужно уменьшить калорийность рациона или даже начать ограничивать себя в еде. На самом деле уменьшение количества пищи и голодание замедлят метаболизм еще больше.

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Также обмен веществ замедляется, если человек мало двигается. У людей с лишним весом часто возникают сложности со спортом и фитнесом — в том числе по медицинским показаниям. Но совсем без занятий они «убивают» метаболизм и набирают еще больший вес. Поэтому необходимы хотя бы легкие тренировки.

Еще одна причина замедления обмена веществ — недостаток сна или позднее засыпание.

Как ускорить обмен веществ

Иногда можно встретить мнение, что скорость метаболизма обусловлена генетической предрасположенностью. И что изменить эту скорость невозможно. На самом деле, как уже было сказано выше, обмен веществ напрямую зависит от образа жизни и не в последнюю очередь — от питания.

Сохранять нормальную калорийность рациона

Заниженная калорийность — основа всех диет. Однако вреда в диетах больше, чем пользы.Обмен веществ будет замедляться. Уровень физической активности тоже станет ниже.

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Употреблять достаточно белка

Нет необходимости питаться исключительно белковыми продуктами. Достаточно просто включать в рацион мясо, жирную морскую рыбу, яйца и другую пищу, содержащую животный белок.

Уменьшить количество соли в рационе

Еще в прошлом веке соль окрестили «белой смертью». Для сохранения здоровья организма, в частности, сердечно-сосудистой системы, врачи рекомендуют не использовать больше 5 г соли в день. На скорость обмена веществ любовь к соленькому влияет негативно.

Добавить в рацион клетчатки

Как и белок, продукты, содержащие клетчатку, насыщают надолго. Источники клетчатки — различные крупы, овощи и фрукты.

Пить кофе, но не злоупотреблять им

Кофеин увеличивает скорость обмена веществ. Но из-за его «побочных эффектов» не рекомендуется злоупотреблять напитком. Средняя норма кофе для здоровых людей — 3-5 чашечек эспрессо в день.

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Добавить ежедневные нагрузки

Речь идет не о занятиях в спортзале, а о «бытовых» движениях. Желательно каждый день ходить пешком, подниматься по лестнице, а не ехать на лифте и эскалаторе. Полноценные тренировки тоже нужны, но их достаточно проводить 2-3 раза в неделю.

Набрать мышечную массу

У тех, кто имеет достаточное количество мышц, скорость метаболизма выше, поэтому калории сжигаются быстрее.