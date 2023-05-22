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Сегодня, 06:30

6 ошибок в уходе за собой, которые допускает почти каждая женщина

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
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Девушка смеется в ванной и поправляет запутавшиеся волосы.
Фото istockphoto.com

На ошибках учатся. Но оплошности в уходе за собой нередко оставляют неприятные напоминания в виде пигментации, воспалений, аллергических реакций, выпадения волос, лишних килограммов, растяжек, проблем с метаболизмом и так далее.

Какие ошибки лучше не допускать, расскажем вместе с врачом-косметологом, дерматологом, специалистом по антивозрастной медицине и нехирургическим методам омоложения Еленой Богатовой.

Недостаточный и чрезмерный уход за кожей

Две крайности, которые свойственны женщинам — супертщательный уход за кожей лица, как говорится «до скрипа» и «чем больше, тем лучше», или полное его отсутствие.

В первом случае ошибка заключается в том, что чрезмерное внимание к своей коже, использование огромного количества разных средств, очищающих, отшелушивающих, питающих, увлажняющих и так далее, в конечном счете лишают ее природной защиты, негативно влияя на микробиом (полезные бактерии), провоцируя сухость, шелушения, жирность, воспаления и преждевременные морщинки.

Во втором случае процедуры могут, конечно, присутствовать. Но происходит это так редко и спонтанно, с нарушениями всех правил ухода, что, наверное, лучше было бы и вовсе без него.

Достаточно много женщин не уделяет необходимого внимания коже лица: не очищают ее ежедневно, не используют увлажняющие средства. В то время как регулярный и правильный уход поможет поддерживать кожу здоровой, сияющей и молодой длительное время.
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог

Найдите для себя «золотую середину». Для этого правильнее всего будет хотя бы раз обратиться к профессиональному косметологу. Он поможет определить ваш тип кожи, имеющиеся проблемы и подскажет, как их решить. И, конечно же, подберет оптимальный базовый уход. А также подскажет, когда, как часто и какие дополнительные процедуры потребуются вашей коже. Причем это необязательно должна быть самореклама и навязывание салонных процедур.

Девушка умывается водой из крана.
istockphoto.com

Отказ от обязательных средств ухода

Есть тот минимум уходовых средств, без которого не обойтись. К примеру:

  • средство для снятия макияжа (макияж на лице во время сна может негативно сказаться на состоянии кожи);

  • тоник, который нормализует pH кожи после умывания и подготавливает ее к нанесению увлажняющих средств;

  • увлажняющий или питательный крем (в зависимости от сезона и потребностей кожи);

  • УФ-защита в любое время года (ее отсутствие приводит к преждевременному старению кожи и повышенному риску развития рака).

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Использование просроченной косметики

Любая косметика (как уходовая, так и декоративная) имеет срок годности, и это не просто цифры на упаковке. Если использовать просроченный продукт, можно получить раздражение кожи, аллергическую реакцию и даже инфекцию. Такая экономия дорого обойдется.

Периодически проверяйте срок годности своих косметических средств и по необходимости обновляйте их.

Недостаточный уход за волосами

Некоторые женщины ленятся, другие — торопятся, третьи — экономят, и поэтому не используют кондиционеры и маски. Нередко по этим же причинам оказываются не верно подобраны шампуни. Видимо, эти женщины забывают, что правильный уход за волосами помогает поддерживать их здоровыми и сияющими. Лучше заботиться о них вовремя, чем потом тщетно искать «волшебное» средство или процедуру, которые в мгновение ока исправят ошибки пренебрежительного отношения к своим волосам.

Девушка поправляет волосы, улыбаясь.
istockphoto.com

Неправильный уход за ногтями и руками

Руки действительно могут «сказать» о своей хозяйке многое. Но некоторые женщины по-прежнему не обращают должного внимания на такую процедуру, как маникюр (не говоря уже о педикюре), используют некачественные лаки и гели для ногтей, неправильно удаляют покрытие. Такое отношение может привести к ослаблению и даже повреждению ногтевой пластины.

Вернуть ногтям прежний вид и здоровье будет крайне сложно. Поэтому выбирайте качественные средства и обращайтесь к проверенным, сертифицированным специалистам.

Невнимание к себе

В этом пункте хотелось бы объединить ряд ошибок, которые ухудшают не только внешний вид, но и здоровье женщин. Ведь уход за собой не ограничивается исключительно косметическими процедурами — он начинается изнутри.

К таким ошибкам относятся:

  • недостаточное внимание к здоровью (отсутствие регулярных профилактических осмотров у врача и игнорирование первых «звоночков», что пора принимать срочные меры);

  • нехватка физической активности (приводит к проблемам с осанкой, сердечно-сосудистым заболеваниям, лишнему весу, диабету и так далее);

  • отсутствие сбалансированного питания (постоянные диеты, употребление фастфуда и полуфабрикатов, как результат авитаминоз, лишний вес, нарушения метаболизма, работы ЖКТ и других систем);

  • стресс и недосып — всегда негативно сказываются на общем состоянии здоровья и кожи.

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Мы рассказали об общих ошибках, которые свойственны многим женщинам. И сделали это не в укор, а чтобы напомнить вам насколько высока цена здоровья и красоты. Важно их поддерживать. И тогда организм ответит взаимностью на ваши труды и заботу.

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