Какие упражнения можно делать при межпозвоночных грыжах

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Для межпозвоночной грыжи характерно выпячивание диска между телами позвонков. На начальной стадии такая проблема может оказаться незамеченной и не вызывать ярко выраженных симптомов. Однако со временем могут появиться дискомфорт и боль. Разобрали, какие упражнения можно выполнять, если выявлена межпозвоночная грыжа.

Что важно учитывать

Такой диагноз может поставить только специалист. Боль в спине — это не всегда признак грыжи. Поэтому при наличии неприятных ощущений следует обратиться к врачу.

Во время обострения тренировки не рекомендованы. В этой фазе грыжа предполагает медикаментозную терапию, только после которой можно заниматься лечебной физической культурой. При выборе упражнений значение имеет локализация грыжи и ее размер. Важно учитывать не только то, в каком отделе произошло выпячивание диска, но и еще с какой именно стороны. От этого будет зависеть безопасность того или иного упражнения.

Упражнения, которых следует избегать при межпозвоночных грыжах

Не стоит выполнять те упражнения, которые вызывают боль. Тренировки, предполагающие ударную нагрузку в виде прыжков, бега или единоборства, тоже нужно ограничить.

Также избегайте скручиваний, не совершайте резких движений и не увеличивайте темп и количество подходов. Выполняйте все упражнения медленно и плавно.

Перед тем как выполнять те или иные упражнения, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

Какие упражнения можно делать при грыже позвоночника

Собрали позы из йоги и упражнения из ЛФК, которые безопасно делать при грыже позвоночника.

Повороты головы

Техника выполнения:

Можно делать упражнение как стоя, так и сидя. Выровняйте спину, разведите плечи, сводя лопатки к центру спины. Поверните голову вправо, чтобы подпорок был примерно над плечевым суставом. На выдохе опустите голову, затем приблизьте подбородок к левому плечу — сделайте полукруг. Затем повторите, совершая движение от левого плеча к правому. Во время выполнения упражнения не задерживайте дыхание. Следите чтобы не было дискомфорта в области шеи и головокружения.

«Кошка»

Фото Freepik

Техника выполнения:

Примите такое положение, чтобы колени были под суставами таза, ладони — под плечевыми. С выдохом округлите спину, опустите голову. На вдохе выполните обратное движение: раскройте грудной отдел позвоночника. Слегка приподнимите голову, но не запрокидывайте ее. Чередуйте округление и выгибание спины. Следите за дыханием — не допускайте его задержки. Контролируйте ощущения, не допускайте боли, работайте в допустимом и комфортном диапазоне.

Динамика в балансе

Фото Freepik/Racool_studio

Техника выполнения:

Примите исходное положение, аналогичное предыдущему упражнению. Поднимите правую руку и левую ногу так, чтобы от ладони до стопы была прямая линия. Согните руку и ногу, опуская их и приближая локоть к колену. При этом округляйте спину и опускайте голову. Затем поменяйте опору, поднимите левую руку и правую ногу. Повторите.

Поза «Собака мордой вниз»

Фото Freepik/pikisupersta

Техника выполнения:

Примите упор лежа. Поднимите таз, опуская голову. Направьте взгляд на колени или бедра, не поднимайте голову, чтобы не было перенапряжения шейного отдела позвоночника. Старайтесь держать спину прямой, не округляйте ее. Ноги можно выпрямить. Но если есть трудности с выполнением, то лучше согнуть их в коленных суставах и приподнять пятки.

Поза «Ребенка»

Фото Freepik/artursafronovvvv

Техника выполнения: