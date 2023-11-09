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Как сейчас себя чувствует Брюс Уиллис: последние новости и прогнозы

Мария Сальникова
Игорь Куреков
кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Брюс Уиллис с дочерью
Фото Личные соцсети Деми Мур

Члены семьи Брюса Уиллиса, его бывшая жена Деми Мур и друг Гленн Гордон Карон периодически пишут в соцсетях о состоянии актера. Что будет с ним дальше? Психиатр Игорь Куреков спрогнозировал развитие ситуации.

Брюс Уиллис: карьера и ее завершение

Кадр из фильма «Крепкий орешек»
Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Брюс Уиллис многим знаком по кинофраншизе «Крепкий орешек», в которой он снимался с 1988 по 2013 год, по фильмам «Пятый элемент», «Армагеддон», «Шестое чувство» и так далее. Уиллис прочно укрепился в амплуа героя боевиков, и это благодаря ему люди знают, что можно спасти мир, пробравшись к главному злодею по вентиляционной трубе.

Брюс Уиллис. 7 фильмов с Брюсом Уиллисом, которые стоит пересмотреть

На самом деле на счету актера есть гораздо более глубокие роли, требующие именно профессионального мастерства. Это, например, фильм «Малыш» и сериал «Детективное агентство «Лунный свет».

«Детективное агентство «Лунный свет»
Фото Zuma, Global Look Press

К началу нулевых карьера Уиллиса постепенно пошла на спад. Прежде всего потому, что актер умудрился рассориться с коллегами и испортить отношения со многими режиссерами. Возможно, такое поведение было одним из ранних проявлений его будущей болезни.

Когда уравновешенные люди резко становятся раздражительными и упрямыми, а энергичные и агрессивные — вялыми и безразличными, это может быть связано с нарушением центральной нервной системы.
Игорь Куреков
кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог

В последние годы Брюс Уиллис снимался в основном в малобюджетных фильмах, причем экранного времени занимал мало: его приглашали для того, чтобы за счет известного имени привлечь зрителей в кинотеатры. Актерская игра постаревшего Уиллиса оставляла желать лучшего. До такой степени, что знаменитая американская антипремия «Золотая малина» учредила отдельную номинацию «Худший фильм с Брюсом Уиллисом». В интервью актер признавался, что ему сложно выучить и запомнить даже небольшой текст.

Кадр из фильма «Пережить ночь», 2020 год.
Фото Keystone Press Agency, Global Look Press
На первой стадии деменции происходит постепенное снижение интеллектуальной деятельности. Поначалу это может выглядеть как нарастающая рассеянность, невнимательность и забывчивость.
Игорь Куреков
кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог

Последний фильм с Брюсом Уиллисом («Миссия ассасина») вышел в 2023 году, уже после того, как актер объявил о завершении карьеры. За месяц до выхода фильма у Брюса Уиллиса диагностировали деменцию.

Деменция — это состояние, которое характеризуется снижением памяти и нарушением различных когнитивных функций. Фактически это приобретенная форма слабоумия, связанная с органическими поражениями головного мозга.
Игорь Куреков
кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог

Как Брюс Уиллис чувствует себя сейчас

Брюс Уиллис перестал появляться на публике и давать интервью. О его состоянии известно со слов его жены, дочерей от первого брака и продюсера Гленна Карона. Карон с грустью констатировал, что Брюс Уиллис перестал читать, хотя раньше любил это делать, мало разговаривает и в первые минуты с трудом понимает, с кем общается.

Значительные нарушения работы мозга, трудности в общении и выполнении повседневных задач, забывчивость и ухудшение памяти — вторая стадия деменции.
Игорь Куреков
кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог

Также Карон отмечал, что ему самому сложно принять тот факт, что плохо осознающий себя человек, утративший радость жизни, — тот самый Брюс Уиллис.

Жена Уиллиса Эмма Хеминг тоже заявляла о том, что ее муж с трудом осознает происходящее с ним и «гаснет с каждым днем».

Последние новости о Брюсе Уиллисе

В начале ноября бывшая жена Уиллиса, Деми Мур, с которой после развода у него сохранились близкие отношения, приехала навестить семью актера. Уиллис, у которого и ранее были трудности с лицами и именами, не сумел вспомнить бывшую супругу.

Брюс Уиллис с семьей
Фото Личные соцсети Деми Мур

Мур и ее дочери были подавлены этим событием. Деми Мур заявила, что не ожидала столь быстрого прогрессирования деменции. Еще она отметила, что Уиллис перестал разговаривать.

При деменции человек может путать слова, забывать имена и название предметов, повторять одни и те же фразы. В тяжелых случаях речь может стать бессвязной и бессмысленной. Человек не может идентифицировать близких или знакомых, что приводит к чувству апатии.
Игорь Куреков
кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог
Брюс Уиллис с семьей
Фото Личные соцсети Деми Мур

Что будет дальше с Брюсом Уиллисом

К сожалению, деменция не лечится. Врачи (психиатры, неврологи, дементологи) способны лишь замедлить прогрессирование патологических процессов.

Гибель нервных клеток необратима: болезнь непрерывно прогрессирует.
Игорь Куреков
кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог

Скорее всего, в скором времени Брюс Уиллис потеряет способность самостоятельно мыться, есть и выполнять другие повседневные задачи.

Медицина
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