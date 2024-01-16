Лучшие упражнения на среднюю дельту от фитнес-тренера

Дельта — это группа мышц, которая образует плечевой пояс. Эти мускулы играют важную роль в создании красивого рельефа рук.

Вместе с фитнес-тренером рассмотрели лучшие упражнения на среднюю дельту, а также поделились подробным описанием техники их выполнения.

Поднимая и опуская гантели, следите за тем, чтобы ладони были направлены вниз. Мизинец держите выше остальных пальцев — это помогает сосредоточить нагрузку на дельтах.

На выдохе поднимите гантели в разные стороны до уровня плеч, задержитесь в верхней точке. На вдохе опускайте гантели.

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Положите ладони с гантелями на бедра, локти держите близко к корпусу.

Отведите плечи назад и выпрямите грудь. Напрягите пресс и поддерживайте правильное положение спины во время всего выполнения упражнения. Слегка разведите гантели в стороны, чтобы расстояние между ладонями было немного шире плеч, а локти были направлены вниз.

Установите спинку скамьи вертикально и сядьте на нее. Возьмите гантели в руки и поднимите их над плечами. Руки согнуты.

Возьмите штангу с пола или со стойки. Руки должны быть разведены чуть шире плеч. Найдите комфортное положение: так, чтобы плечевой сустав находился в естественной позиции. Спину держите прямой, а взгляд направьте вперед.

Начните тянуть штангу вверх, сфокусируйтесь на работе дельтовидных мышц. Движение должно быть плавным, без рывков и скачков. Вдохните во время подъема штанги. Для более эффективной работы средних дельт слегка разведите локти в стороны.

Не останавливаясь в верхней точке, медленно верните штангу в исходное положение. Не сбрасывайте ее вниз, так как это может быть опасно для плечевых суставов.