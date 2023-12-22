Почему людям полезно сплетничать: разобрали с психологами

Находясь в социуме, люди все время общаются друг с другом: рассказывают об успехах и достижениях, о провалах и неудачах, о событиях и происшествиях. И порой не только о собственных.

Желание сплетничать многие воспринимают негативно. Между тем есть мнение, что такого рода общение полезно для здоровья. Как дела обстоят на самом деле — разобрали с психологами.

Зачастую человека, склонного сплетничать, представляют как любителя собирать и передавать недостоверные слухи. Однако ученые доказали, что большую часть общения составляет именно обсуждение других людей и их поступков. Авторы называют их обычными разговорами о персонах, которые не присутствуют при таких беседах. Выходит, что сплетником можно назвать любого.

Более того, сплетни могут быть полезны.

Улучшается память

Сплетни способны улучшить память, они полезны в процессе обучения. И это вполне логично: чтобы передать информацию, ее необходимо для начала запомнить самому. Ученые также установили, что сплетни помогают принимать решение о покупке тех или иных товаров или продуктов.

Уменьшается стресс

Ученые сопоставили эмоциональные переживания тех людей, которые узнают какие-то волнующие или пугающие новости, и тех, кто сам находится в эпицентре неприятных событий. Оказалось, что сплетни помогают снижать частоту сердечных сокращений и обладают успокаивающим эффектом.

Выходит, что сплетни обладают терапевтическим действием — человек делится волнующей информацией, предположениями и переживаниями по какому-то вопросу, снижая тем самым негативные последствия стресса на организм. Для некоторых это как поход к психологу: дает возможность излить душу, уменьшить уровень тревожности и беспокойства.

По мнению семейного психолога Анастасии Стрелковой, сплетни защищают от напряжения.

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Сплетни помогают при бессоннице

Сплетничать полезно для общего самочувствия и улучшения качества сна. У людей, которые говорят о жизни других, по мнению ученых из Гарварда, выделяется серотонин. Так как это вещество — предшественник мелатонина, отвечающего за сон, ночной отдых сплетников зачастую более глубокий, что позволяет им чувствовать бодрость после пробуждения.

Также серотонин, согласно информации Роспотребнадзора, считается гормоном хорошего настроения, помогает справляться с отрицательными эмоциями и контролирует уровень болевой чувствительности. А его нехватка ведет к тревожности и ухудшению памяти.

Развиваются коммуникативные навыки

Чтобы обмениваться информацией, нужно участие как минимум двух человек. Социолог из Калифорнийского университета Стейси Торрес, говоря о пользе сплетен, отметил, что они отлично помогают установить контакт с окружающими. А пожилые люди, обсуждая других, могут справиться с чувством одиночества.

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Сплетни помогают принять верное решение

По мнению психолога Анички Ибадовой, иногда бывает полезно узнать, как действуют другие люди в схожих моментах.

По словам семейного психолога Анастасии Стрелковой, сплетничают не только взрослые, но и дети.

Также специалист отметила, что существуют более зрелые и экологичные способы реализовать эту потребность, но такой способ для кого-то привычнее и удобнее. И каждому конкретному человеку нужно решить, чем именно стоит воспользоваться в конкретный момент.

Сплетничать хоть и полезно для здоровья, но воспринимать эту фразу слишком буквально не стоит. Положительный эффект наступит, если делать это без злобы, зависти и лжи. А негативные высказывания лишь испортят вам и вашему собеседнику настроение.