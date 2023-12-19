Что не так с вечно позитивными людьми: рассказывает психолог

В обществе очень ценится оптимизм, поэтому люди часто сталкиваются с советами вроде «расслабься», «улыбнись», «будь позитивным». В такие моменты некоторые могут почувствовать себя неудобно — создается ощущение, что если они не всегда испытывают радость, то не соответствуют «стандарту». Вместе с психологом разберемся, почему человек не может быть всегда счастливым, что такое токсичная позитивность и почему она вредна.

Почему человек не может быть всегда позитивным

Оптимизм — важная составляющая психологического здоровья. Однако нельзя специально принуждать себя быть радостным постоянно. Ни к чему хорошему это точно не приведет.

Стоит понимать, что жизнь никогда не бывает только положительной. Люди могут испытывать горе, страх, разочарование и множество других эмоций — и это нормально. Психолог Роберт Плутчик создал концепцию, в которой собрал восемь базовых эмоций, противопоставленных друг другу. Привнесение всех их в жизнь — естественный процесс.

Как правило, этот защитный механизм психики включается, чтобы защитить человека от боли. Через призму позитива удается проще относиться к жизненным проблемам и неудачам. Однако отрицание негативных эмоций может вызвать серьезные проблемы.

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Что такое токсичный позитив

Токсичная позитивность приводит к чрезмерному давлению на себя и чувству вины за отрицательные эмоции. Такое поведение может спровоцировать своеобразную гиперактивность: состояние, когда постоянно требуется выражать радость, даже когда это неуместно. Несмотря на то что у позитивного настроя множество преимуществ, он не должен перекрывать или замещать другие эмоции.

Почему постоянная радость может быть вредной

Постоянный радостный настрой приводит к вытеснению отрицательных эмоций. Это может вызвать депрессию или болезни нервной системы.

По словам психолога, такая стратегия формирует инфантильную позицию, не дает личности расти. Только настоящие чувства и переживания приносят человеку «радость побед, горечь потерь», учат проживать эмоции и делать выводы.