Что не так с вечно позитивными людьми: рассказывает психолог
В обществе очень ценится оптимизм, поэтому люди часто сталкиваются с советами вроде «расслабься», «улыбнись», «будь позитивным». В такие моменты некоторые могут почувствовать себя неудобно — создается ощущение, что если они не всегда испытывают радость, то не соответствуют «стандарту». Вместе с психологом разберемся, почему человек не может быть всегда счастливым, что такое токсичная позитивность и почему она вредна.
Почему человек не может быть всегда позитивным
Оптимизм — важная составляющая психологического здоровья. Однако нельзя специально принуждать себя быть радостным постоянно. Ни к чему хорошему это точно не приведет.
Если человек постоянно находится на позитиве, то, с одной стороны, это кажется прекрасным, с другой — это удивляет, возникает внутреннее чувство недоверия.
Стоит понимать, что жизнь никогда не бывает только положительной. Люди могут испытывать горе, страх, разочарование и множество других эмоций — и это нормально. Психолог Роберт Плутчик создал концепцию, в которой собрал восемь базовых эмоций, противопоставленных друг другу. Привнесение всех их в жизнь — естественный процесс.
Если человек постоянно во всем видит хорошее, то, скорее всего, это защита.
Как правило, этот защитный механизм психики включается, чтобы защитить человека от боли. Через призму позитива удается проще относиться к жизненным проблемам и неудачам. Однако отрицание негативных эмоций может вызвать серьезные проблемы.
Что такое токсичный позитив
Недавно появилось выражение «токсичный позитив» — это когда человек, пряча собственные негативные эмоции, обесценивает чужие чувства и переживания, предлагая легкое решение любых проблем.
Токсичная позитивность приводит к чрезмерному давлению на себя и чувству вины за отрицательные эмоции. Такое поведение может спровоцировать своеобразную гиперактивность: состояние, когда постоянно требуется выражать радость, даже когда это неуместно. Несмотря на то что у позитивного настроя множество преимуществ, он не должен перекрывать или замещать другие эмоции.
Не стоит думать только о плохом, но также не экологично «окрашивать» все вокруг в белое, видеть везде добро и свет. Мир прекрасен разнообразием.
Почему постоянная радость может быть вредной
Постоянный радостный настрой приводит к вытеснению отрицательных эмоций. Это может вызвать депрессию или болезни нервной системы.
По словам психолога, такая стратегия формирует инфантильную позицию, не дает личности расти. Только настоящие чувства и переживания приносят человеку «радость побед, горечь потерь», учат проживать эмоции и делать выводы.