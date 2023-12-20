Что такое нетворкинг и как правильно заводить полезные знакомства

Способность заводить связи — жизненно важный навык в современном профессиональном мире. Он помогает людям устанавливать ценные связи и открывать двери для новых возможностей. Вместе с бизнес-психологом рассмотрели концепцию нетворкинга и дали несколько советов, как построить значимые деловые или дружеские отношения.

Что такое нетворкинг

Нетворкинг — это установление взаимовыгодных отношений с другими людьми для обмена информацией, идеями и ресурсами.

Этот процесс выходит за рамки простого сбора визитных карточек или добавления контактов в социальных сетях. Он предполагает не только создание связей, но и развитие этих отношений с течением времени.

По словам эксперта, это инструмент для амбициозных людей: тех, кто хочет добиться успеха, продвинуться по карьере или получить инвестора для проекта. Он считает, что в какой-то мере нетворкинг — это расчет и манипуляция.

Плюсы нетворкинга

Нетворкинг предлагает множество преимуществ для личного и профессионального роста.

Расширение возможностей

Устанавливая связи с людьми из вашей отрасли или области интересов, вы увеличиваете вероятность того, что вас познакомят с потенциальными клиентами, предложат желанную вакансию, партнерство, сотрудничество или программу наставничества.

Кроме того, нетворкинг часто приносит удовольствие и позитивные эмоции, которые могут сделать жизнь интереснее.

Поддержка и советы

Нетворкинг позволяет преодолеть вакуум и ощущение одиночества в работе или хобби. Иногда людям может казаться, что их проблемы уникальны: так они остаются наедине с трудностями и вопросами.

Общаясь с экспертами и более опытными специалистами, вы можете получить ценную информацию, оставаться в курсе тенденций отрасли и улучшить собственные навыки. А еще — снизить тревожность.

Обмен опытом

Нетворкинг позволяет воспользоваться коллективной мудростью и учиться на опыте других. Если вы столкнетесь с трудностями, которые не знаете как решить, то более опытные специалисты могут предложить свою помощь и дать дельные советы.

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Советы по эффективному налаживанию связей

Хотя нетворкинг часто происходит естественным образом, существуют стратегии, позволяющие увеличить эффективность поиска.

Определите свои цели

Решите, какие знакомства и для чего хотите создать. Четкая цель поможет вам сосредоточить усилия и провести вечер с пользой в нужной компании.

Сначала нужно поставить задачу: если хотите получить работу, то ищите тех, кто может ее предложить или порекомендовать. Можно пойти на профильный хакатон или выставку.

Отдавать и получать

Нетворкинг — это улица с двусторонним движением. Будьте готовы предложить поддержку, помощь или ценные ресурсы знакомым, не ожидая немедленной отдачи. Внося вклад в успех других, вы создаете положительную репутацию и развиваете более прочные отношения.

Но этот совет работает и в обратную сторону. После установления связи можно попросить нового знакомого о небольшом одолжении, если это уместно. Так у вас появится личная положительная точка взаимодействия.

Посещайте мероприятия и присоединяйтесь к профессиональным группам

Не бойтесь участвовать в мероприятиях, семинарах, конференциях и мастер-классах — так вы получите возможность увидеть больше людей со схожими интересами и поговорить с ними.

Кроме того, присоединение к профессиональным группам и онлайн-сообществам, посвященным вашей области, может облегчить налаживание контактов и обмен знаниями. А также позволит оставаться в курсе новостей сообщества.

Будьте искренними

Искренность — ключ к построению крепких и длительных связей. Доверие важно для развития отношений в долгосрочной перспективе. Если вы сосредоточены только на получении выгоды от контактов, это быстро станет заметно. Хорошим тоном будет не только интересоваться другими людьми, но и запоминать какие-то факты из того, что они говорят — так у человека появится ощущение, что его слышат и слушают.

Развитие и поддержание отношений

Создание контактов — это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс. Регулярно оставайтесь на связи со знакомыми. Помните важные даты или события в их жизни и при необходимости обращайтесь, чтобы поздравить или предложить помощь.

Как начать разговор с новым человеком

Перед знакомством многие могут испытывать неловкость и непонимание, о чем говорить. Станислав делится схемой подготовки к первому разговору.

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Первый шаг — преодолеть застенчивость и сомнения. Для этого нужно:

Понять, чем ты можешь быть полезен (записать и заучить короткую и емкую формулировку — ее потребуется говорить многим людям).

Определить, чем вы будете полезны вашему собеседнику.

Держать в голове, что хотите спросить (не просить финансирование проекта сразу, но получить контакты и согласие прочитать презентацию, например).

Снизить уровень важности конкретно этой встречи и этого знакомства. Если вы подумаете, что — это одна из многих сотен встреч, вы позволите себе быть неидеальным, станете более естественным. И именно эта мысль расслабит вас и сделает общение комфортным.

И вперед. Самое сложное на первых порах это сказать: «Добрый день, я Михаил, мы с командой производим ХХХ», а дальше будет гораздо проще.

Если сделать это страшно — подготовьте собеседника заранее. Познакомьтесь с ним или его коллегами онлайн в профессиональных чатах, так вы сможете перейти на более дружеский уровень сразу: «Привет! Я Миша из ХХХ, мы с вами общались в чате ХХХ. Рад познакомиться лично!».

Нетворкинг — это искусство, которое требует решительности и регулярных действий. Отбросьте стеснение. Самое важное — чтобы вас запомнили.