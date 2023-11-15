Как правильно ухаживать за ногтями, чтобы они были крепкими и блестящими

Маникюр — важная уходовая процедура, поддерживающая здоровье ногтей и кожи рук. Достаточный уход предотвращает различные проблемы: ломкость, появление заусенцев и воспаления. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье ногтей, кожи рук и кутикулы в домашних условиях.

Регулярно укорачивайте ногти

Действительно, длинные ногти могут стать местом накопления грязи, бактерий и грибков. Поэтому важно регулярно укорачивать их. Используйте качественные ножницы для ногтей или пилку, чтобы создать ровный и аккуратный срез. Ножницы необходимо периодически точить или менять, чтобы они срезали ноготь, а не отламывали его тупыми гранями.

Если отказаться от длины вы пока не готовы, то обязательно выделяйте время на тщательное очищение пространства под ногтем.

Увлажняйте кожу рук и ногтевую пластину

Для поддержания здоровой кожи рук и ногтевой пластины используйте кремы с увлажняющими и питательными компонентами. Зачастую люди забывают о том, что кожа рук особенно подвержена старению. Регулярное использование крема поможет избежать сухости, шелушения, появления трещин и морщин.

Очищайте ногти и кожу вокруг них

Чтобы удалить грязь и остатки косметики, а также предотвратить воспаления и инфекции, необходимо очищать кожу вокруг ногтей. При обычном мытье рук обычно не охватываются все зоны в нужном объеме. Воспользуйтесь рекомендацией Роспотребнадзора по правильному мытью рук.

Не грызите ногти и кожу пальцев

Вы буквально съедаете защитный слой кожи, провоцируя появление воспалений и заусенцев. А еще в ранки может попасть грязь из-под ногтей. При необходимости используйте специальные средства (например, прозрачный лак с горьким вкусом), чтобы отучить себя от этой вредной привычки.

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Увлажняйте кутикулу

Кутикула — это защитный слой вокруг ногтей, который предотвращает повреждение зоны роста ногтя. Регулярное использование масла или специального крема поможет увлажнить и смягчить кутикулу, делая более гибкой и устойчивой к повреждениям.

Избегайте чрезмерно горячей или холодной воды

Очень горячая или, наоборот, очень холодная вода может вызвать сухость и обезвоживание кожи, а также привести к ломкости ногтей. Постарайтесь использовать комфортную температуру воды при мытье рук или посуды и принятии душа.

Используйте защитные перчатки

При контакте с агрессивными химическими веществами, такими как моющие средства или растворители, обязательно надевайте резиновые перчатки. Это поможет предотвратить их контакт с кожей рук, который может привести к ее раздражению и сухости.

Избегайте использования общих аксессуаров

Пользуйтесь только собственными ножницами для ногтей, пилками и другими инструментами. Использование общих аксессуаров может привести к заражению различными инфекциями, включая грибковые и бактериальные. Делиться не стоит даже с членами семьи.

Важно также следить за чистотой аксессуаров.

Если вы делаете маникюр в салоне, то обязательно убедитесь, что инструменты продезинфицировали после предыдущего клиента.

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Регулярно дезинфицируйте инструменты для ухода за ногтями

Об этом вспоминают только при походе к мастерам маникюра, но инструменты, такие как ножницы, пилки и пинцеты, нужно регулярно дезинфицировать. Используйте спиртовые салфетки или специальное средство. Это поможет предотвратить распространение инфекций и сохранить ногти в здоровом состоянии.

Следите за гигиеной рук

Правило простое, но актуальное всегда: регулярное мытье рук с мылом и теплой водой — основа гигиены. Это важно делать перед приемом пищи, после посещения общественных мест и контакта с загрязненными поверхностями. Мытье рук поможет предотвратить заражение различными инфекциями и сохранить здоровье ногтей и кожи.