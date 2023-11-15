Как правильно ухаживать за ногтями, чтобы они были крепкими и блестящими
Маникюр — важная уходовая процедура, поддерживающая здоровье ногтей и кожи рук. Достаточный уход предотвращает различные проблемы: ломкость, появление заусенцев и воспаления. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье ногтей, кожи рук и кутикулы в домашних условиях.
- Регулярно укорачивайте ногти
- Увлажняйте кожу рук и ногтевую пластину
- Очищайте ногти и кожу вокруг них
- Не грызите ногти и кожу пальцев
- Увлажняйте кутикулу
- Избегайте чрезмерно горячей или холодной воды
- Используйте защитные перчатки
- Избегайте использования общих аксессуаров
- Регулярно дезинфицируйте инструменты для ухода за ногтями
- Следите за гигиеной рук
Регулярно укорачивайте ногти
Действительно, длинные ногти могут стать местом накопления грязи, бактерий и грибков. Поэтому важно регулярно укорачивать их. Используйте качественные ножницы для ногтей или пилку, чтобы создать ровный и аккуратный срез. Ножницы необходимо периодически точить или менять, чтобы они срезали ноготь, а не отламывали его тупыми гранями.
Если отказаться от длины вы пока не готовы, то обязательно выделяйте время на тщательное очищение пространства под ногтем.
Увлажняйте кожу рук и ногтевую пластину
Для поддержания здоровой кожи рук и ногтевой пластины используйте кремы с увлажняющими и питательными компонентами. Зачастую люди забывают о том, что кожа рук особенно подвержена старению. Регулярное использование крема поможет избежать сухости, шелушения, появления трещин и морщин.
Увлажнять кожу важно буквально после каждого мытья рук. И тут большую роль играет выбор продукта. В дешевом средстве будет меньше качественных уходовых или восстанавливающих компонентов.
Очищайте ногти и кожу вокруг них
Чтобы удалить грязь и остатки косметики, а также предотвратить воспаления и инфекции, необходимо очищать кожу вокруг ногтей. При обычном мытье рук обычно не охватываются все зоны в нужном объеме. Воспользуйтесь рекомендацией Роспотребнадзора по правильному мытью рук.
Не грызите ногти и кожу пальцев
Вы буквально съедаете защитный слой кожи, провоцируя появление воспалений и заусенцев. А еще в ранки может попасть грязь из-под ногтей. При необходимости используйте специальные средства (например, прозрачный лак с горьким вкусом), чтобы отучить себя от этой вредной привычки.
Увлажняйте кутикулу
Кутикула — это защитный слой вокруг ногтей, который предотвращает повреждение зоны роста ногтя. Регулярное использование масла или специального крема поможет увлажнить и смягчить кутикулу, делая более гибкой и устойчивой к повреждениям.
Избегайте чрезмерно горячей или холодной воды
Очень горячая или, наоборот, очень холодная вода может вызвать сухость и обезвоживание кожи, а также привести к ломкости ногтей. Постарайтесь использовать комфортную температуру воды при мытье рук или посуды и принятии душа.
Используйте защитные перчатки
При контакте с агрессивными химическими веществами, такими как моющие средства или растворители, обязательно надевайте резиновые перчатки. Это поможет предотвратить их контакт с кожей рук, который может привести к ее раздражению и сухости.
После взаимодействия с агрессивными щелочами или кислотами в бытовой химии рекомендую использовать нейтрализатор pH. Так мы защитим кожу от сухости, сохраним ее эластичность и предотвратим возможные воспаления.
Избегайте использования общих аксессуаров
Пользуйтесь только собственными ножницами для ногтей, пилками и другими инструментами. Использование общих аксессуаров может привести к заражению различными инфекциями, включая грибковые и бактериальные. Делиться не стоит даже с членами семьи.
Важно также следить за чистотой аксессуаров.
При использовании грязных инструментов есть риск получить повторное заражение теми же грибками и бактериями, но в другом месте.
Если вы делаете маникюр в салоне, то обязательно убедитесь, что инструменты продезинфицировали после предыдущего клиента.
Регулярно дезинфицируйте инструменты для ухода за ногтями
Об этом вспоминают только при походе к мастерам маникюра, но инструменты, такие как ножницы, пилки и пинцеты, нужно регулярно дезинфицировать. Используйте спиртовые салфетки или специальное средство. Это поможет предотвратить распространение инфекций и сохранить ногти в здоровом состоянии.
Обрабатывайте инструменты дезинфицирующими средствами, нанесенными на ватную палочку или диск. Это легкий способ позаботиться о здоровье.
Следите за гигиеной рук
Правило простое, но актуальное всегда: регулярное мытье рук с мылом и теплой водой — основа гигиены. Это важно делать перед приемом пищи, после посещения общественных мест и контакта с загрязненными поверхностями. Мытье рук поможет предотвратить заражение различными инфекциями и сохранить здоровье ногтей и кожи.