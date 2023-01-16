4 ошибки мастера маникюра, из-за которых страдают ваши ногти

Вы могли не замечать их раньше.

Последние несколько лет специалисты, занимающиеся здоровьем ногтей, — подологи — наблюдают среди своих пациентов «бум» на испорченные мастерами маникюра ногти. Подолог-эстетист первой категории Виктория Ротарь рассказала, на какие моменты в процессе получения этой услуги стоит обратить особое внимание и какие ошибки могут привести вас в кабинет врача.

Главные ошибки мастера маникюра

Неправильная обработка инструментов

На самом деле работа над красотой ваших ногтей начинается еще до того, как вы приходите в кабинет. Она должна включать обработку всех рабочих поверхностей, аппаратуры, кресла и даже пола в метре от него, стерилизацию инструментов и закупку одноразовых пилок.

По правилам процедура должна проводиться в специальной «печи». Если это сухожар или автоклав, инструменты должны отправляться в нее упакованными в крафтовый пакет с индикатором готовности. Причем индикатор должен находиться внутри пакета. Реже мастера используют инфракрасные стерилизаторы. Температура в них экстремально высокая, поэтому обработка проходит в открытом виде, без пакетов.

И, наконец, мастер должен обязательно обработать дезинфицирующим средством ваши руки.

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В случае нарушения мастером этих правил клиент имеет все шансы заразиться не только грибком, но и гепатитом С и В, а также ВИЧ. Причем не факт, что мастера удастся привлечь к ответственности, ведь факт заражения именно в его кабинете доказать крайне сложно.

Неправильная подготовка ногтя к нанесению покрытия и неправильная работа с кутикулой

Клетка ногтя — онихобласт — состоит из кератина, воды и липидов (жира, который склеивает между собой эти самые клетки). Ноготь состоит из трех слоев: дорсальный, средний и вентральный. Верхний — дорсальный — содержит гораздо меньшее количество воды и жира, и сами онихобласты другой формы, они прижаты очень плотно друг к другу и имеют сплющенный вид.

Чтобы искусственный материал держался на ногте, его нужно подготовить. Есть два пути:

Механическая подготовка: снять два-три слоя ногтя, взъерошить онихобласты — клетки ногтя.

Химическая подготовка: обработать пластину едким составом, который «съест» липидный слой ногтя и также расщепит онихобласты дорсального слоя ногтя.

И, конечно, выбирая, как менее травматично подготовить ноготь к покрытию, грамотные мастера отдают предпочтение механическому способу. Потому что в отличие от кислотного праймера, который может разрушить не два-три слоя ногтя, как положено, а гораздо больше, механический способ — контролируемый.

Но и здесь случаются ошибки.

При этом фреза должна быть правильной формы, иметь правильную маркировку и работать на правильном количестве оборотов.

При нарушении перечисленных правил и технологий, а также если мастер задевает ноготь аппаратом при обработке кутикулы, на нем образуются истончения и пропилы, вызывающие впоследствии деформации и отслойки пластины.

Нередко к отслойкам и пропилам присоединяется бактериальная инфекция, и тут уже не обойтись без помощи специалистов.

Неправильный выбор покрытия

Любое базовое покрытие — это химический состав, включающий кислоту, которая обеспечивает сцепку между собой и ногтем. Это необходимость, которой не избежать.

Базы, в которых много кислоты, создают возможность химического ожога. Он опасен не только тем, что выглядит неэстетично — при правильном уходе под контролем подолога это можно исправить за несколько месяцев.

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Главная опасность — это возможное формирование аллергии на метилметакриловую кислоту, которая содержится во всех видах базового покрытия и, мало того, во всех видах пластика. Из-за этого подологи категорически не рекомендуют когда-либо снова после химического ожога делать маникюр с подобным покрытием.

«Ну и что, что подолог предупреждал, ведь он наверняка не знает, будет рецидив или нет», — примерно так объясняют свой «срыв» пациенты.

Но еще более неприятные последствия ожога могут поджидать уже в зрелом возрасте: если человеку потребуется замена суставов. Ведь протезы часто имеют в составе пластик. А значит, как результат человек получит или снижение качества жизни из-за невозможности поставить новый сустав, или, что еще страшнее, аллергическую реакцию уже после его протезирования.

Кроме того, хорошие мастера не используют базу, даже бескислотную, для процедуры укрепления ногтя, а делают ее с помощью геля, полигеля или акрила — твердого материала, который выстраивается в плотную кристаллическую решетку, а не остается на ногте в «полусыром» виде, — это безопаснее всего.

Неправильная работа с лампой

Многие, кто регулярно ходит на маникюр с покрытием гель-лаком, хотя бы раз ощущали жжение в районе ногтя, когда он находится под полимеризационной лампой.

Если вам стало горячо, руку нужно немедленно убрать из-под лампы. Иначе под ногтем образуется ожог в виде пузыря, а затем — пустота, которая представляет собой входные ворота для патогенной среды.

Как выбирать мастера маникюра

Чтобы процедура маникюра не стала вредной, важно выбрать квалифицированного мастера, который имеет большую базу знаний, разбирается в составах материалов, с которыми работает, хоть немного знает об истории ногтевого сервиса. А также постоянно развивается: проходит дополнительные курсы, участвует в конкурсах, работает с подологами и общается с врачами, например дерматологами.

Также хороший мастер не побоится отказать в эстетической процедуре и рекомендовать клиенту обратиться для решения проблемы к узкому специалисту, а не скрывать пятно на ногте под «темненьким» гель-лаком.

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Попасть к хорошим мастерам обычно сложнее, несмотря на то что их средний чек за процедуры выше обычного. Это объясняется тем, что они используют максимально безопасные материалы для покрытия и качественное оборудование.

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