5 признаков, что вам пора отказаться от алкоголя

Расхожая фраза «нет повода не выпить» для некоторых становится руководством к действию. Привычка отмечать алкогольными возлияниями День независимости Зимбабве, День пельменей и другие события формируется незаметно.

Психиатр-нарколог Марина Калюжная рассказала, когда ежедневные посиделки перерастают в алкогольную зависимость и есть ли другие признаки алкоголизма.

Как понять, что пора завязывать с алкоголем

У вас всегда есть повод выпить

Вы замечаете, что у вас неизменно находится повод для употребления алкоголя.

Помимо многочисленных праздников, которые зачастую публикуются в шуточных «календарях алкоголика», существует множество других причин:

желание снять стресс (например, после работы или после ссоры с близкими);

желание «оживить» посиделки с друзьями (когда начинает казаться, что за чаем время проходит слишком скучно, «без огонька»);

скука;

необходимость придать себе «храбрости» (например, для разговоров с противоположным полом или для «жестких» собеседований, публичных выступлений и т. д.).

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Появляются провалы в памяти

После употребления алкоголя вы можете ничего не помнить. Здесь имеет значение и количество выпитого.

Без алкоголя все теряет смысл

Этот пункт вытекает из первого. Посиделки даже с закадычными друзьями проходят пресно. Кажется, что если на столе не будет ничего алкогольного, то нет смысла собираться. Задушевные беседы, песни под гитару и другие «мирные» развлечения не привлекают.

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Используете алкоголь как универсальное лекарство

Вы «лечите» алкоголем любые заболевания:

простуду и грипп;

боли в пояснице или суставах;

бессонницу;

болезни сердца и сосудов.

Или, например, используете крепкий алкоголь в качестве обезболивающего.

Алкоголь становится основной статьей расходов

Вы тратите на спиртные напитки достаточно много денег или вовсе не покупаете продукты питания, поскольку алкоголь их заменяет.

Есть ли алкоголь, который можно пить каждый день

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно утверждает, что вреден не конкретный вид алкоголя, а количество содержащегося в нем этанола. Алкоголизмом считается неумеренное потребление спиртных напитков.

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Но не следует думать, что марочный коньяк, дорогое шампанское или домашнее вино при ежедневном употреблении не причинят вреда. Никакой алкоголь нельзя употреблять каждый день — независимо от его количества. Перерыв между употреблением спиртного должен составлять не меньше двух дней подряд.

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