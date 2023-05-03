Что на самом деле добавляют в водку? Ее чистый состав — не совсем правда
Способность россиян пить водку без последствий для здоровья — один из самых живучих стереотипов. Он стал основой предположений о том, что водка — наиболее безопасный алкоголь. Психиатры-наркологи Марина Калюжная и Александр Поликарпов прокомментировали это мнение.
Из чего состоит и как производится водка
Многие знают, что водку делают из пшеницы. На самом деле водка производится и из других продуктов, в том числе:
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из картофеля;
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из сахарного тростника;
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из мелассы (кормовой патоки — побочного продукта сахарного производства).
Многообразие видов исходного сырья на первый взгляд сближает водку с самогоном. Но технология изготовления этих видов алкоголя отличается.
Сырье подвергается процессу ферментации, в результате которого получается спирт. Спирт затем очищается и разбавляется водой до нужной крепости (обычно около 40% алкоголя).
В составе водки только спирт и вода, в ней отсутствуют сивушные масла, красители и подсластители.
Именно за счет минимума компонентов в составе водка считается самым чистым алкоголем. Но мало кто знает, что понятие «спирт» включает несколько его видов: метиловый, этиловый, пропиловый, бутиловый, амиловый.
Все эти виды довольно опасны и вызывают быстрое привыкание.
Многие знают, что метиловый спирт в чистом виде смертельно опасен. В качественной водке его содержание не превышает установленных норм. Но сколько метанола может оказаться в поддельной водке, вряд ли кто-то скажет.
Водка все равно содержит определенное количество примесей, которые могут негативно влиять на организм при ее употреблении.
Можно ли считать водку безопасным напитком
Универсального ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от количества и частоты ее употребления. А также от общего состояния здоровья и качества напитка. Например, в суррогатном алкоголе может оказаться технический или бытовой спирт. Он, как и метанол, смертельно опасен.
Сделав всего пару глотков некачественного алкоголя, можно ослепнуть, заработать поражение органов желудочно-кишечного тракта и разрушить работу сердечно-сосудистой системы.
Но и самая качественная, проверенная и дорогая водка не должна быть напитком на каждый день.
Водка содержит меньше сахаров и конгенеров (веществ, отвечающих за вкус и аромат напитка), которые могут способствовать развитию похмелья и негативным эффектам на организм. Но это не означает, что она абсолютно безопасна.
Частое употребление водки формирует алкогольную зависимость.
Регулярное употребление водки приводит к необратимым последствиям в организме. Она быстро вызывает зависимость. Даже более крепкие алкогольные напитки медленнее приводят к алкоголизму.
Пожалуй, нет такого органа, для которого воздействие водки проходит бесследно. Чрезмерное употребление этого напитка приводит к:
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нарушениям в работе головного мозга, ухудшению памяти, снижению интеллекта;
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сгущению крови (что провоцирует риск инсультов, инфарктов и диабета);
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нарушениям в работе печени, приводящим к гепатиту и циррозу;
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проблемам с почками, нарушениям работы ЖКТ;
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проблемам с потенцией у мужчин;
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патологиям при беременности и родах у женщин.
Попадая в организм, водка стимулирует выработку ферментов. В сочетании со спиртом они разрушают слизистую и стенки желудка. В результате поджелудочная железа вынуждена работать с повышенной нагрузкой, чтобы переработать алкоголь, и потому может воспалиться.
Следует учитывать индивидуальную переносимость алкоголя и состояние здоровья каждого человека, так как в некоторых случаях употребление алкоголя может быть противопоказано.
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