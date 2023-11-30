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Что такое болезнь Бехтерева: симптомы, виды, методы лечения
Здоровье

Сегодня, 19:00

4 мин.

Болезнь Бехтерева: что это, симптомы, причины, лечение

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка держится руками за поясницу
Фото Jacob Wackerhausen/istockphoto.com
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Заболевания позвоночника и суставов по праву занимают отдельное место в медицине, так как именно на опорно-двигательную систему приходится большая нагрузка. Несмотря на это, подобные недуги до сих пор до конца не изучены, а от многих патологий так и не найдено лекарств.

Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилит, — это хроническое воспалительное заболевание суставов и позвоночника. Одна из его особенностей — «молодость». Болеет таким недугом преимущественно молодежь, причем как мужчины, так и женщины.

Виды болезни Бехтерева

Болезнь получила свое название в честь Владимира Михайловича Бехтерева — отечественного психиатра, невропатолога и физиолога. Именно он в 1892 году впервые описал недуг как «одеревенелость позвоночника с искривлением» и определил его в «особую форму заболевания».

Мужчина с болью в пояснице
Фото AndreyPopov/istockphoto.com

Развивается болезнь Бехтерева в возрасте 25-35 лет, а вот после 50 заболеть ею уже практически невозможно.

Выделяют также несколько видов заболевания:

  • центральный — распространяется только на позвоночник;
  • скандинавский — поражаются мелкие и крупные суставы;
  • периферический — страдают крестцово-подвздошные суставы и другие крупные сочленения;
  • ризомелический — задействуются крупные суставы и позвоночник;
  • висцеральный — охватывает позвоночник и структуры, не связанные с опорно-двигательным аппаратом: глаза, сердце, почки, аорту и т. д.
  • Комментарий эксперта: В отдельную категорию медиками вынесена ювенильная форма заболевания, которая обнаруживается у детей и подростков.

Симптомы

Заболевание развивается постепенно, и в большинстве случаев его первые признаки списывают на усталость и физические нагрузки. Основной симптом болезни Бехтерева — двустороннее поражение крестцово-подвздошных суставов.

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К другим признакам анкилозирующего спондилита относятся:

  • Боли в крестцовой и поясничной области. Также явные болевые ощущения по задней поверхности бедра, которые напоминают защемление седалищного нерва.
  • Напряженность ягодичных мышц, которая впоследствии может перерасти в атрофию.
  • Скованность в пояснице, сопровождающаяся болевыми ощущениями.

Помимо явных костно-суставных проявлений, болезнь Бехтерева имеет также несколько клинических симптомов:

  • воспаление структуры глаза: радужки, ресничного тела;
  • аутоиммунное поражение почек;
  • боли в области сердца, сердечная аритмия, отеки;
  • одышка и кашель.
Примерно у 5-10 человек из 100 офтальмологические симптомы становятся первым проявлением болезни Бехтерева.
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Причины развития

До настоящего времени точная причина развития анкилозирующего спондилита неизвестна. Но установлено, что болезнь Бехтерева относится к мультифакторным заболеваниям. Она обусловливается генетической предрасположенностью (основной ген HLA-B27) и влиянием внешних факторов. Именно они провоцируют развитие заболевания у генетически предрасположенных людей.

Мужчина с болью в колене сидит
Фото AsiaVision/istockphoto.com

Привести к развитию болезни могут следующие причины:

  • вес при рождении менее 3 кг;
  • травма таза и позвоночника;
  • синдром беспокойных ног;
  • инфекционные заболевания;
  • переохлаждение;
  • стрессы.

Лечение болезни Бехтерева

Для диагностики заболевания необходимо обратиться к ревматологу и терапевту. Также рекомендуется посетить специалистов для определения сопутствующих клинических симптомов анкилозирующего спондилита: кардиолога, гастроэнтеролога, дерматолога, окулиста.

Беременным или планирующим беременность женщинам с подозрениями на болезнь Бехтерева или при ее наличии в обязательном порядке нужна консультация акушера-гинеколога.
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Успешное лечение такого заболевания основано на сочетании нефармакологических и фармакологических методов. Применяются нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики, глюкокортикоиды и другие лекарственные препараты.

Кроме того, всем пациентам с болезнью Бехтерева назначаются специальные упражнения, которые необходимо выполнять ежедневно. Они направлены на поддержание подвижности позвоночника и крупных суставов, а также на профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

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