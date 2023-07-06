9 привычек, которые постепенно разрушают позвоночник
Каждый из нас ежедневно, не задумываясь о последствиях, вредит осанке. Ортопед-травматолог Елена Адулас рассказывает о привычках, которые постепенно приводят к разрушению позвоночника.
Использование гаджетов
Любовь постоянно смотреть в экран телефона — одна из самых частых причин плохой осанки. Эта привычка даже получила неофициальное название — «гаджет-синдром».
Когда человек склоняется над мобильным, вес головы увеличивается примерно в пять раз. Соответственно, возрастает нагрузка на шейный отдел: напрягаются мышцы задней поверхности, поднимаются плечи, а нижняя часть шеи сковывается.
Постепенно этот дисбаланс усугубляется, и в месте шейно-грудного перехода появляется возвышение — «вдовий горбик». Если очень долго сидеть в таком положении, возникают более серьезные проблемы с позвоночником, вплоть до формирования грыж.
Малоподвижный образ жизни
Когда вы часами сидите в одной позе, дисбаланс возникает уже в зоне поясничного отдела: сильно напрягаются сгибатели ног и подвздошно-поясничная мышца. Отвечающие за баланс мышцы кора должны быть всегда в напряжении. Однако сидячий образ жизни заметно их расслабляет, так же как и ягодичные мышцы. В результате нарушается питание межпозвоночных дисков.
Неумелые физические нагрузки
Злоупотребление тренировками приводит к перегрузкам. Особенно когда человек занимается самостоятельно по видео или книгам. Если техника плохо поставлена или неправильно подобран инвентарь, есть риск неосознанно навредить позвоночнику и получить травму. Например, не следует бегать без предварительной подготовки и специальной обуви.
Особенно вреден бег по жесткой асфальтированной поверхности. Такие занятия постепенно приводят к раннему остеохондрозу (истончению костей и хрящей).
Неправильное положение тела
Наклон тела вперед, который получается во время мытья посуды, стирки, работы с пылесосом или граблями, оказывает большую нагрузку на поясничный отдел позвоночника. В этом положении сильно перенапрягаются мышцы-разгибатели. Сначала просто появляется боль в пояснице, но позже могут возникнуть действительно серьезные проблемы.
Сидение нога на ногу или, подложив одну ногу под ягодицы, свешивание одной руки со стола — все это вызывает мышечный дисбаланс и в дальнейшем может привести к проблемам с позвоночником.
Сюда же относится сутулость во время работы за компьютером. Такому положению способствуют мягкие или очень низкие стулья.
Сон на высоких подушках и не только
Для правильного функционирования позвоночника спальные принадлежности должны поддерживать ровную ось голова-позвоночник-таз. Высокие подушки или неудобные матрасы с этой задачей не справляются.
Другая плохая привычка, связанная со сном, — засыпание на животе. Во-первых, нарушается естественный изгиб шеи. Во-вторых, голова обычно повернута в одну сторону, что может привести к нарушениям в шейном отделе — вывихам или дисфункциям мышц.
Однотипные движения
Ежедневные одинаковые действия, особенно на одну сторону тела, приводят к мышечному перенапряжению. Например, если врач постоянно поворачивается в сторону двери при приеме посетителей, происходит дисфункция в межпозвонковых суставах.
Неудобная обувь
Хождение на каблуках, в очень узкой или жесткой обуви не дает тренироваться мышцам стопы и перегружает определенные отделы.
В результате происходит деформация стоп, возникает плоскостопие и увеличивается нагрузка на позвонковые диски. (они быстрее изнашиваются и стареют). Для тренировки мышц стоп полезно ходить босиком.
Ношение тяжестей
Неправильное распределение нагрузки вызывает повышенное напряжение мышц верхнего плечевого пояса и перегружает позвоночник.
Если рабочая деятельность связана с переносом тяжестей, следует соблюдать правила. Например, держать предмет ближе к себе и стараться не округлять спину.
Неправильное питание
Употребление быстрых углеводов, переедание, любовь к фастфуду приводят к избыточной массе тела. Из-за этого увеличивается нагрузка на межпозвоночные диски и степень плоскостопия.
В заключение хочу сказать, что все проблемы с позвоночником в основном тянутся из детства. Зачастую родители сами их провоцируют. Например, рано ставят малыша на ноги, используют ходунки или водят за руку, когда ребенок еще не готов так ходить. В результате мышцы неправильно развиваются, а стабилизаторы туловища вовремя не включаются. В подростковом возрасте это приводит к нарушениям осанки, мышечным дисбалансам и другим проблемам с позвоночником.
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