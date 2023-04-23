Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 08:00

Какие продукты нельзя есть при акне? Отвечает врач

Ирина Дворкина
Врач общей практики
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка смотрится в зеркало.
Фото Freepik/Racool_studio

Акне — заболевание, которое может сопровождаться годами. Чтобы справиться с высыпаниями, мы прибегаем к разным способам: от домашних масок до корректировки питания. Хотелось бы, чтобы все было просто — убираешь молоко и хлеб из рациона, и прыщи растворяются. Но способна ли диета помочь в борьбе с акне? Спросили у врача Ирины Дворкиной.

Какие продукты вызывают акне

Не было достаточного количества убедительных исследований, которые бы дали точный ответ о влиянии диеты на появление высыпаний. Но считается, что продукты, повышающие уровень сахара в крови, могут усугубить акне.

Сразу стоит уточнить, что это влияние не абсолютно и не универсально. Оно зависит от условий жизни, пола, этнической принадлежности и культурных диетических привычек.

Продукты, которые были связаны с появлением акне, содержат углеводы, молоко и много сахара. Дело в том, что углеводы и продукты с высоким содержанием сахара повышают уровень гормона ИФР-1. Считается, что более высокий уровень ИФР-1 способствует увеличению гормонов тестостерона (он есть как у мужчин, так и у женщин) и его более активной формы дегидротестостерона, что приводит к усиленной работе сальных желез и, в конце концов, к акне.

Девушка во время косметических процедур.
istockphoto.com

Продукты, которые могут повысить уровень сахара и, следовательно, гормонов:

  • белый рис;

  • пшеничный хлеб;

  • сладкие закуски;

  • молочные продукты.


В этот список можно было бы включить сыр, но исследования показывают, что сыр имеет низкий гликемический индекс, поэтому не может спровоцировать тот же каскад реакций, что, например, мороженое.

Что такое мьюинг. Что такое мьюинг и может ли эта техника улучшить форму лица?

Существует ли диета против прыщей

К сожалению, и в этом случае волшебной таблетки не оказалось — в основном из-за отсутствия научных исследований, но во многом из-за уникальности каждого человека. Как в любых вопросах здоровья, то, что работает для одного, совершенно необязательно поможет другому.

Понаблюдайте за тем, что едите: если заметите, что состояние кожи ухудшается после употребления определенной пищи или напитков, попробуйте заменить или сократить употребление этой еды. Например, вы можете адаптировать для себя диеты с низким гликемическим индексом (план питания, который не включает много продуктов с высоким содержанием сахара, углеводов или молочных продуктов).

Здоровая еда.
istockphoto.com

Изменения в питании не всегда оказывают значительное влияние на состояние здоровья кожи, особенно если у вас акне средней тяжести и выше. На данный момент сбалансированное, здоровое питание, когда в рационе есть свежие фрукты и овощи, белок и цельнозерновые продукты — это лучшая диета для улучшения общего здоровья. Поэтому не стоит концентрироваться на конкретной диете от акне.

А неправильные диетические советы могут усугубить состояние и отсрочить обращение за надлежащим лечением к профессиональному дерматологу.

Почему появляются морщины. Дерматолог рассказала, как избавиться от носогубных складок и морщин на лбу

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Вопросы и ответы
0
Читайте также
ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Рогов сообщил о скоплении техники ВСУ на заводах в Запорожской области
Популярное видео
Гатиятулина не уволили из «Трактора»
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Кошмар в юниорском хоккее
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Капризова удалили до конца матча за драку
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Правда ли можно заснуть, если считать овец? Отвечает сомнолог
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости