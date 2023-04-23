Какие продукты нельзя есть при акне? Отвечает врач

Акне — заболевание, которое может сопровождаться годами. Чтобы справиться с высыпаниями, мы прибегаем к разным способам: от домашних масок до корректировки питания. Хотелось бы, чтобы все было просто — убираешь молоко и хлеб из рациона, и прыщи растворяются. Но способна ли диета помочь в борьбе с акне? Спросили у врача Ирины Дворкиной.

Какие продукты вызывают акне

Не было достаточного количества убедительных исследований, которые бы дали точный ответ о влиянии диеты на появление высыпаний. Но считается, что продукты, повышающие уровень сахара в крови, могут усугубить акне.

Сразу стоит уточнить, что это влияние не абсолютно и не универсально. Оно зависит от условий жизни, пола, этнической принадлежности и культурных диетических привычек.

Продукты, которые были связаны с появлением акне, содержат углеводы, молоко и много сахара. Дело в том, что углеводы и продукты с высоким содержанием сахара повышают уровень гормона ИФР-1. Считается, что более высокий уровень ИФР-1 способствует увеличению гормонов тестостерона (он есть как у мужчин, так и у женщин) и его более активной формы дегидротестостерона, что приводит к усиленной работе сальных желез и, в конце концов, к акне.

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Продукты, которые могут повысить уровень сахара и, следовательно, гормонов:

белый рис;

пшеничный хлеб;

сладкие закуски;

молочные продукты.



В этот список можно было бы включить сыр, но исследования показывают, что сыр имеет низкий гликемический индекс, поэтому не может спровоцировать тот же каскад реакций, что, например, мороженое.

Существует ли диета против прыщей

К сожалению, и в этом случае волшебной таблетки не оказалось — в основном из-за отсутствия научных исследований, но во многом из-за уникальности каждого человека. Как в любых вопросах здоровья, то, что работает для одного, совершенно необязательно поможет другому.

Понаблюдайте за тем, что едите: если заметите, что состояние кожи ухудшается после употребления определенной пищи или напитков, попробуйте заменить или сократить употребление этой еды. Например, вы можете адаптировать для себя диеты с низким гликемическим индексом (план питания, который не включает много продуктов с высоким содержанием сахара, углеводов или молочных продуктов).

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Изменения в питании не всегда оказывают значительное влияние на состояние здоровья кожи, особенно если у вас акне средней тяжести и выше. На данный момент сбалансированное, здоровое питание, когда в рационе есть свежие фрукты и овощи, белок и цельнозерновые продукты — это лучшая диета для улучшения общего здоровья. Поэтому не стоит концентрироваться на конкретной диете от акне.

А неправильные диетические советы могут усугубить состояние и отсрочить обращение за надлежащим лечением к профессиональному дерматологу.

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