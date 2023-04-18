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Что такое мьюинг и может ли эта техника улучшить форму лица?

Техника мимики и жевания для красивых скул и четкого овала лица: как работает мьюинг?
Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Татьяна Цукор
Миофункциональный терапевт
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Красивая девушка
Фото Istockphoto/CoffeeAndMilk

Красота лица считывается подсознательно: если его черты симметричны, овал — четкий, а цвет — здоровый, человек попадает в категорию «красивый». А когда пропорции нарушены, например, подбородок будто «уходит» назад, глаза расположены на разном уровне или одна щека больше другой из-за неравномерной нагрузки на жевательные мышцы — восприятие человека становится совершенно другим. Скорректировать такие особенности может мьюинг.

Миофункциональный терапевт Татьяна Цукор рассказала, что представляет собой эта техника и как она поможет справиться с асимметрией лица.

Что такое мьюинг

Мьюинг — это комплекс упражнений для мышц лица: артикуляционно-мимических и жевательных. Первые участвуют в эмоциональном отклике, при артикуляции во время говорения, вторые — для жевания. Эти мышцы могут работать несимметрично, иметь ослабленный или, наоборот, повышенный тонус. Измененное мышечное состояние приводит к тому, что у человека меняется лицо: прикус, положение зубов, форма неба, высота скул.

Упражнения мьюинга тренируют мышцы, балансируют их состояние и в отличие от фейс-фитнеса также работают над функциями глотания, жевания, говорения и удержания языка в небной позиции.

Изначальная цель техники — правильная функциональность мышц, но через коррекцию их работы достигается и косметический эффект.
Татьяна Цукор
Миофункциональный терапевт
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Кому рекомендован мьюинг

Техникой можно заниматься в любом возрасте. Ее назначают даже детям с четырех лет, если есть какие-то нарушения в развитии мышц. Здесь работает правило: чем раньше начать заниматься, тем быстрее и нагляднее будет эффект.

Взрослые обращаются к миофункциональному терапевту в следующих случаях:

  • неправильное положение зубов;

  • асимметрия: глаза на разном уровне, провисание уголков губ;

  • второй подбородок;

  • изменения дикции.

В Сети можно найти массу видео с упражнениями по этой технике. Но они слишком универсальны: не каждому подходят, не каждому нужны, соответственно, и результат будет разным.
Татьяна Цукор
Миофункциональный терапевт

Например, если у человека есть укороченность уздечки языка, не удастся достичь должного эффекта, поскольку выполнение упражнений требует определенной амплитуды движения языком или губами. Для эффективных занятий и получения видимого эстетического результата надо всегда исходить из индивидуальных особенностей человека.

Как мьюинг помогает изменить внешность

При тренировке артикуляционно-мимических мышц удается достичь более четких очертаний, тонуса, подтянутого овала лица. Миофункциональная терапия дает лимфодренажный эффект, лицо становится более подтянутым, «стройным» и гладким.

Красивая азиатская девушка делает упражнения для красивых скул
Istockphoto.com/Doucefleur

Цвет лица тоже меняется, становится более ровным и здоровым. Все это — результат улучшения трофики тканей и налаживания обменных процессов.

Как часто нужно заниматься мьюингом

В среднем комплекс упражнений стоит выполнять в течение 2,5-3 месяцев. А первые визуальные улучшения становятся заметны через месяц регулярных занятий.

Выполнять упражнения следует каждый день в течение 10-15 минут. Главное — соблюдать технику, чтобы не получить обратного эффекта. Поэтому лучше обратиться к миотерапевту не только за составлением плана занятий, но и для еженедельного контроля за ходом лечения, постановки правильной техники и получения обратной связи.
Татьяна Цукор
Миофункциональный терапевт

Кому нельзя заниматься мьюингом

Противопоказаний у комплекса нет. Один из главных факторов успешного выполнения техники — способность правильно повторить упражнения. Поэтому дети начинают заниматься с четырех лет, когда уже могут воспринимать информацию и повторять за миотерапевтом.

У взрослых людей должна быть прежде всего ментальная сохранность, а также отсутствие заболеваний, которые ограничивают работу мышц: параличи, парезы, инсульты, болезни Паркинсона или Альцгеймера.

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