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Авитаминоз: что это, симптомы, причины, диагностика и лечение
Здоровье

Сегодня, 09:00

5 мин.

Авитаминоз: симптомы, причины и методы диагностики

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Уставшая девушка лежит на диване
Фото fizkes/istockphoto.com
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Витамины — это полезные вещества, которые участвуют практически во всех жизненно важных процессах организма. Они способствуют укреплению иммунитета, нормализации пищеварения, отвечают за плотность костей, стимулируют кровообращение и т. д.

Иногда организм человека резко дает сбой: отмечается усталость, сонливость, общее недомогание. В наиболее тяжелых случаях — нарушения в работе репродуктивной системы или переломы. В чем причина таких явлений? В большинстве случаев она лежит на поверхности. Имя ей — авитаминоз.

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Что такое авитаминоз и почему он возникает

Авитаминоз — это дефицит определенного витамина или группы витаминов в организме. Чаще всего такое состояние возникает из-за несбалансированного питания или различных патологий. В первую очередь нехватка полезных нутриентов вызывает снижение иммунитета, что проявляется в частых простудных заболеваниях и общем ухудшении самочувствия.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта часто нарушается всасываемость витаминов в кишечнике, что может стать причиной развития авитаминоза.
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Симптомы авитаминоза: как их распознать

К общим симптомам относятся:

  • раздражительность;
  • сниженный аппетит;
  • повышенная утомляемость;
  • сонливость;
  • приступы тошноты.
Девушка устала и присела на диван
Фото eclipse_images/istockphoto.com

Однако отмечаются специфические симптомы, характерные для дефицита определенных типов витаминов:

Дефицит витамина Симптоматика
А Нарушения зрения: сумеречная слепота и искажение цветовосприятия. Усиление ороговения кожи и ломкости волос.
В1 Сухость кожи, нарушение чувствительности ног, колебания температуры тела. Частые судороги икроножных мышц, тахикардия, одышка, отечность.
В3 Шелушение и потемнение кожных покровов. Появление красных отечных пятен на кистях рук.
В6 Конъюнктивит, шелушение губ, трещины в уголках рта. Малиновый и блестящий язык, на его боках остаются отпечатки зубов.
В12 Развитие анемии или атрофического гастрита. Ослабление мышечного тонуса, изменение походки. На языке появляются язвы.
С Кровоточивость и опухание десен. Истончение кожных покровов и гемартроз коленных суставов (кровоизлияние), разрушение и выпадение зубов.

Причины авитаминоза

Основная причина — несбалансированный рацион. Отсутствие в ежедневном меню свежих овощей и фруктов, муки грубого помола, нешлифованных круп приводит к недостаточному поступлению витаминов в организм. Кроме того, спровоцировать авитаминоз может и нарушение соотношения белков, жиров и углеводов.

Удивительно, но симптомы витаминного дефицита могут возникнуть даже у тех, кто неправильно хранит или готовит продукты. Ошибки в термической обработке овощей или мяса могут разрушить содержащиеся в продуктах полезные витамины.
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Также авитаминоз может развиться на фоне повышенного стресса или физических нагрузок. Не лучшим образом сказывается и проживание в неблагоприятных климатических условиях. Например, жители Крайнего Севера испытывают острую нехватку витамина D из-за продолжительной полярной ночи (она длится 40 дней).

Девушка принимает витамины
Фото Luke Chan/istockphoto.com

Кроме того, к дефициту витаминов могут привести заболевания органов пищеварения, печени, эндокринные расстройства и прием медикаментов: антибиотиков и антикоагулянтов (антитромботических средств).

Диагностика авитаминоза

Для установления степени авитаминоза врачи проводят общий физикальный осмотр, а также оценивают состояние кожи, зубов и слизистых, измеряют температуру и артериальное давление.

Большую роль в первичной диагностике играет подробный анамнез пациента. Врач учитывает перенесенные заболевания, образ жизни и принципы питания, вредные привычки и физическую активность пациента.
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

В число лабораторно-инструментальных методов обследования входят:

  • общий анализ крови и мочи;
  • биохимическое исследование крови;
  • определение уровня конкретных витаминов и минералов в крови;
  • гормональные тесты;
  • УЗИ различных внутренних систем и мягких тканей;
  • гемограмма;
  • фиброгастродуоденоскопия;
  • коагулограмма.

Иногда при наличии определенных показаний специалист назначает рентген брюшной полости, КТ или МРТ.

Методы лечения и профилактики авитаминоза

Основная цель — восполнение недостающих организму витаминов.

Диета

Это самый оптимальный способ. Главная задача лечащего врача — оптимизировать рацион пациента так, чтобы с пищей в организм поступало достаточное количество необходимых нутриентов.

Ассорти полезных продуктов
Фото fcafotodigital/istockphoto.com

В ежедневном меню должно быть достаточное количество овощей, фруктов и зелени, качественных мясных и молочных продуктов.

Откажитесь от строгих диет, питайтесь разнообразно. Максимально уберите из рациона фастфуд, продукты быстрого приготовления и алкоголь. Уделяйте достаточное время физической активности и ни в коем случае не занимайтесь самолечением!
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Лекарственные препараты

Если у пациента отмечается легкая стадия авитаминоза, то в большинстве случаев проводится коррекция рациона.

Тактика лечения авитаминоза определяется врачом исходя из симптомов, состояния пациента и результатов обследования.
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Однако при средней и тяжелой степени заболевания уже назначаются лекарственные препараты, которые принимаются перорально: капли, таблетки, растворы, пастилки и т. д.

Витамины. Что такое витамины и зачем они нужны?
Советы и рекомендации
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