Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 12:05

Японские ученые выяснили, что поможет увеличить продолжительность жизни

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/lifestylememory

Физическая активность, такая как ходьба, улучшает здоровье людей и продлевает их жизнь, но оптимальное количество шагов для долголетия японцев ранее было неизвестно. Группа ученых провела исследование активности пожилых людей из Киото, которое показало, что 5000-7000 шагов (примерно час ходьбы) ежедневно помогут увеличить продолжительность жизни. Об этом рассказало издание the Japan Times.

Участниками исследования стали 4165 мужчин и женщин в возрасте 65 лет и старше. Наблюдения за ними длились до четырех лет, в течение которых 113 человек умерли. Те же, кто проходил каждый день не менее 5000-7000 шагов, продлили свою жизнь, при этом дополнительная тысяча шагов снижала риск смерти на 23%, что соответствует 9-10 месяцам жизни. Прохождение более 5000-7000 шагов не давало дополнительных преимуществ в долголетии.

«Я надеюсь, что пожилые люди, у которых было меньше возможностей выходить на улицу из-за распространения нового коронавируса, теперь будут стараться ходить около часа в день», — поделился своим мнением один из ученых, доцент Университета Васэда Дайки Ватанабэ.

Ранее мы рассказывали о пяти принципах японского долголетия.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
1
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эндокринолог рассказала, как похудеть без специальных диет
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости