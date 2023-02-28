Японские ученые выяснили, что поможет увеличить продолжительность жизни

Физическая активность, такая как ходьба, улучшает здоровье людей и продлевает их жизнь, но оптимальное количество шагов для долголетия японцев ранее было неизвестно. Группа ученых провела исследование активности пожилых людей из Киото, которое показало, что 5000-7000 шагов (примерно час ходьбы) ежедневно помогут увеличить продолжительность жизни. Об этом рассказало издание the Japan Times.

Участниками исследования стали 4165 мужчин и женщин в возрасте 65 лет и старше. Наблюдения за ними длились до четырех лет, в течение которых 113 человек умерли. Те же, кто проходил каждый день не менее 5000-7000 шагов, продлили свою жизнь, при этом дополнительная тысяча шагов снижала риск смерти на 23%, что соответствует 9-10 месяцам жизни. Прохождение более 5000-7000 шагов не давало дополнительных преимуществ в долголетии.

«Я надеюсь, что пожилые люди, у которых было меньше возможностей выходить на улицу из-за распространения нового коронавируса, теперь будут стараться ходить около часа в день», — поделился своим мнением один из ученых, доцент Университета Васэда Дайки Ватанабэ.

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