Врачи рассказали, как справиться с зависимостью от капель и спреев для носа

Врач-терапевт, пульмонолог, иммунолог-аллерголог Павел Протасов специально для «СЭ» рассказал, что для успешного отказа от сосудосуживающих препаратов в нос или, как их называют врачи, назальных деконгестантов крайне важно выявить причину затруднения носового дыхания. «При небольшом сроке проблемы, от 14 до 20 дней, наиболее оптимально обсудить проблему с аллергологом. При длительной проблеме лучше начать обследование у лор-врача, далее коллегиально с аллергологом подобрать терапию», — пояснил специалист. По его словам, при отсутствии положительного эффекта лечения или при серьезных изменениях возможно хирургическое вмешательство.

Сосудосуживающие препараты действительно опасны и могут привести к хирургическому вмешательству, а зависимость к ним вырабатывается уже за несколько дней, подтвердила врач-отоларинголог, фониатр Дарья Харина и поделилась универсальным методом лечения из своей практики. «Чтобы избавиться от подобной зависимости (тахифилаксии), понадобится усилие воли, поскольку придется перестать использовать капли. Можно применять отвлекающую терапию: гипертонический спрей морской воды, ментоловые карандаши для вдыхания носом, рассасывать ментоловые пастилки. Рефлекторно помогут облегчить дыхание горячие напитки и ножные ванны, а также физическая нагрузка», — пояснила специалист.

Если справиться самостоятельно не получается, придется обратиться к врачу. «Причиной заложенности носа может быть инфекционное заболевание, хронический синусит, полипы, аллергический ринит, искривление перегородки носа или последствие применения других лекарственных препаратов. В зависимости от причины будет назначено лечение», — резюмировала врач.

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