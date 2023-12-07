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Врачи назвали симптомы микоплазменной инфекции
Здоровье

Сегодня, 12:00

2 мин.

Врачи назвали симптомы микоплазменной инфекции

Мария Маковей
Автор
Девушка измеряет температуру
Фото Thomas_EyeDesign/istockphoto.com
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Случаи заболевания микоплазменной инфекцией после вспышки в Китае обнаружили в России и ряде других стран Европы. Роспотребнадзор уверяет, что ситуация стабильная, однако вакцины от вируса нет. Как распознать инфекцию, РБК рассказал врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев.

По его словам, у микоплазменной инфекции довольно непростой возбудитель — «на грани между вирусом и бактерией». Поэтому изначально диагностировать заболевание непросто. Но есть несколько основных симптомов: повышенная температура, кашель, насморк, першение в горле и интоксикация.

«Не очень приятное заболевание, но при раннем обнаружении, постановке диагноза и соответствующей медицинской помощи все заканчивается более-менее нормально. Вакцины от микоплазменной инфекции нет», — объяснил врач.

Тем временем доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РБК отметил, что о микоплазменной инфекции медицине давно известно. Ее возбудитель — микоплазма пневмонии. Сама инфекция может проявляться в разных формах — поражать верхние дыхательные пути или даже мочеполовую систему.

Как отметил Вознесенский, у одних заболевание может протекать легко, а у других — агрессивно, с развитием дыхательной недостаточности, что может привести к летальному исходу.

«Как правило, заболевание протекает благоприятно, но если у человека есть иммунодефицитное состояние, сопутствующие хронические заболевания, в этом случае возможно тяжелое течение. Но говорить о том, что существует высокий процент летальных исходов, на мой взгляд, несправедливо», — добавил ученый.

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