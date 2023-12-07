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Терапевт объяснил, почему вирусы привозят из Китая
Здоровье

Сегодня, 13:45

1 мин.

Терапевт объяснил, почему вирусы привозят из Китая

Мария Маковей
Автор
Китаянка в медицинской маске поднимается по эскалатору
Фото Anawat_s/istockphoto.com
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В КНР зарегистрирована очередная вспышка «атипичной пневмонии», которая может перейти в мировую пандемию. В 2019 году в стране впервые зафиксировали еще неизвестный на тот момент COVID-19, который позже привел к мировому карантину. Так почему именно Китай становится «рассадником» инфекций? На этот вопрос порталу Медздрав.Инфо ответил заслуженный терапевт России, профессор Павел Воробьев.

«Каждый раз одна и та же история. Все респираторные вирусные инфекции начинаются в КНР, а потом распространяются по миру. Возможно это связано с привычками китайцев, включая их пищевые пристрастия. Например, плохо приготовленная свинина — источник множества инфекций. Это известный факт», — говорит эксперт.

По словам терапевта, последняя вспышка микоплазменной пневмонии вызвана домашними животными. У китайцев вокруг много питомцев, а при несоблюдении санитарных норм и правил гигиены возникают инфекции.

Чтобы снизить риск заражения вирусами, врач советует прежде всего не общаться с больными и избегать мест массового скопления людей.

«Например, микоплазменная пневмония очень заразна и зачастую люди в семье заражаются по кругу и болезнь вновь возвращается. Особенно если ограничиться краткосрочным приемом антибиотиков», — отметил Воробьев.

Кроме того, доктор предупредил, что нас ждут вспышки других инфекций, ведь сезон ОРВИ только начался.

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