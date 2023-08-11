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Сегодня, 08:30

Врачи назвали факторы, провоцирующие рак

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка не выспалась и плохо себя чувствует.
Фото Freepik/freepik

13 августа хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев в своем ТГ-канале рассказал, что одной из причин рака могут стать проблемы со сном. «О необходимости качественного сна говорят часто и много. При этом в основном отмечают, что при его дефиците человек становится вялым, теряет работоспособность и даже стареет раньше времени. Однако сегодня ученые пошли дальше и все чаще говорят о связке недостатка сна и дефицита его гормона мелатонина с развитием онкологических заболеваний», — пояснил специалист.

По словам Ивана Карасев, мелатонин выступает как «ночной работник», «водитель ритма», отвечает за циркадные ритмы и вырабатывается в процессе сна. «Обязательным условием его адекватной выработки становится полный блэкаут во время сна. Даже малейший свет в помещении, например мерцающая лампочка телевизора, сбивает выработку гормона и может снизить ее в 10 раз по сравнению со сном в полной темноте», — отметил медик.

Онколог отметил, что мелатонин обладает противовоспалительным эффектом, стимулирует иммунитет и тесно связан с ранним старением — чем его больше, тем медленнее человек стареет. Кроме того, он несет онкосупрессивную функцию, то есть подавляет раковые клетки, которые уже могли развиться в организме.

«В отношении связки гормона и рака было проведено много исследований. Так, например, были изучены данные ряда женщин, которые работают в ночные смены или имеют сменный график работы, когда сегодня они трудятся днем, а завтра ночью. Выяснилось, что у них риск развития рака груди, яичников и толстой кишки примерно на 30% выше, чем у тех женщин, которые спят нормально по ночам», — подчеркнул Иван Карасев.

Заведующий отделением амбулаторной онкологии клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Руслан Басанов рассказал СЭ, что повысить риск онкозаболеваний могут ряд факторов.

К ним относятся: курение табака и электронных сигарет (ежегодно приводит к 22% всех летальных исходов от рака), употребление алкоголя, онкогенные вирусы (хеликобактер пилори, папиломавирус человека, вирусный гепатит B и C), загрязнение окружающей среды канцерогенными химическими веществами (около 4% всех случаев), химические вещества (в воде, продуктах и воздухе), канцерогены, связанные с профессиональной деятельностью (спиртосодержащие вещества, асбест, бензол, выхлопные газы дизельных двигателей, диоксид кремния, пестициды, гербициды), ионизирующее и ультрафиолетовое (солнечное) излучение. Если факторов несколько — риск приумножается, подчеркнул эксперт.

Ранее, 23 марта, мы рассказывали, как защитить себя от рака.

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