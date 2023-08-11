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Сегодня, 11:35

Специалисты объяснили, что делать после укуса клеща

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, провизор
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Аптечка.
Фото Freepik/freepik

В пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказали, какие правила важно соблюдать при извлечении клеща из кожи. Для начала необходимо прихватить клеща пинцетом либо пальцами, окутанными чистой марлей, поближе к ротовому аппарату паразита и держать строго перпендикулярно поверхности укуса. После этого повернуть клеща вокруг его оси и извлечь. Место укуса нужно обработать йодом, одеколоном или спиртом, руки несколько раз вымыть с мылом, а самого клеща отнести на исследование в лабораторию. Об этом 10 августа сообщили на портале Neva.today.

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова рассказала СЭ, что после укуса лучше всего обратиться за помощью к профессионалам, в ближайший травмпункт. «Не вытаскивайте сами клеща и ни в коем случае не раздавливайте его. В качестве первой экстренной помощи нужно принять антибиотик, например две капсулы доксициклина, который может назначить только медик, противовирусного средства, такого как инозин пранобекс, или ввести иммуноглобулин. Поэтому лучше обратитесь в травмпункт», — заключила эксперт.

Ранее, 30 марта, мы рассказывали, чем опасен укус клеща и что делать, если вас уже укусили.

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