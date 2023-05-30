Стало известно, какую еду ненавидят российские зумеры

Согласно результатам опроса соцсети Сhips, более половины российских зумеров не едят борщ и холодец.

Как информирует «Life.ru», около 62% опрошенных отметили, что не могут есть рыбные продукты, а также блюда с бобами. 54% молодых людей не едят борщ, домашний плов и холодец. Зумеры отмечали, что домашний плов невкусный из-за мяса и обилия острых приправ, а борщ и холодец просто вызывают непонимание.

В опросе о гастрономических пристрастиях приняли участие молодые люди 15-24 лет.