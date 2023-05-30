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Сегодня, 22:00

Стало известно, какую еду ненавидят российские зумеры

Алина Савинова
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Согласно результатам опроса соцсети Сhips, более половины российских зумеров не едят борщ и холодец.

Как информирует «Life.ru», около 62% опрошенных отметили, что не могут есть рыбные продукты, а также блюда с бобами. 54% молодых людей не едят борщ, домашний плов и холодец. Зумеры отмечали, что домашний плов невкусный из-за мяса и обилия острых приправ, а борщ и холодец просто вызывают непонимание.

В опросе о гастрономических пристрастиях приняли участие молодые люди 15-24 лет.

Источник: https://life.ru/p/1582862
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