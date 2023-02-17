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Сегодня, 20:15

Врач рассказала, может ли телефон под подушкой во время сна вызвать рак

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/wayhomestudio

Заведующая отделением амбулаторной онкологии клиники академика Ройтберга Елена Жукова эксклюзивно для «СЭ» рассказала о том, что стандартный смартфон излучает электромагнитные поля высокочастотного диапазона. «Это негативно сказывается на организме, работе мозга в целом, а также провоцирует развитие злокачественных новообразований. Именно поэтому перед сном телефон следует положить не на тумбочку у кровати, а гораздо дальше», — предупредила врач. Дистанция между спящим и смартфоном должна быть более 80 см. Елена Жукова порекомендовала в идеале оставлять девайс в другой части комнаты.

Есть также мнение, что влияние телефона на возникновение онкологии преувеличено. «По данным исследования, проведенного в 2022 году, было выявлено, что излучение от смартфона напрямую не влияет на образование опухоли. Ученые проанализировали уровень состояния здоровья около миллионов женщин и обнаружили, что применение смартфона в обычных условиях не увеличивает риск возникновения рака головного мозга», — рассказала онколог. Тем не менее, Елена Жукова все же посоветовала использовать свой телефон умеренно, чтобы ограничить воздействие радиомагнитных волн на организм.

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