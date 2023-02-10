Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 07:00

Врач рассказала, что поможет хотя бы частично компенсировать недосып

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/senivpetro

Врач общей практики Ирина Дворкина специально для «СЭ» рассказала, что частично компенсировать недосып поможет дневной сон. «Если вы пропустили полноценный сон накануне вечером, небольшой отдых днем поможет не нарушить регулярный суточный ритм», — пояснила эксперт. Однако следует помнить, что при длительных проблемах со сном короткий отдых не принесет желаемого восстановления сил. В таких случаях необходима помощь специалиста.

Что делать, если если сбиты суточные ритмы и, как правильно организовать дневной отдых, читайте в полной версии материала в «СЭ».

На канале в Дзене мы разыгрываем полезные для здоровья подарки! Участвуйте в конкурсе, чтобы выиграть ортопедические подушки и массажер.

Здоровье
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Болельщиков обвинили в осквернении гимна России из-за кричалки «Славься, Сибирь»
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Группа конгрессменов внесла резолюцию с требованием к Байдену прекратить помогать Киеву
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Inews: британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сексолог объяснила, в чем польза тренировок интимных мышц для мужчин
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости