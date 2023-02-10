Врач рассказала, что поможет хотя бы частично компенсировать недосып

Врач общей практики Ирина Дворкина специально для «СЭ» рассказала, что частично компенсировать недосып поможет дневной сон. «Если вы пропустили полноценный сон накануне вечером, небольшой отдых днем поможет не нарушить регулярный суточный ритм», — пояснила эксперт. Однако следует помнить, что при длительных проблемах со сном короткий отдых не принесет желаемого восстановления сил. В таких случаях необходима помощь специалиста.

Что делать, если если сбиты суточные ритмы и, как правильно организовать дневной отдых, читайте в полной версии материала в «СЭ».