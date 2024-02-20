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Врач рассказал, как подготовить организм к наступлению весны
Здоровье

20 февраля, 16:05

1 мин.

Врач рассказал, как подготовить организм к наступлению весны

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка принимает витамины.
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров эксклюзивно для «СЭ» рассказал, как подготовить организм к наступлению весны.

«Мнение, что иммунитет к весне падает, ошибочное. Частые простуды, которые многие принимают за ослабление иммунной системы, обусловлены ростом распространения респираторных заболеваний. Чтобы защититься от коварных вирусов, следует вакцинироваться и соблюдать профилактические меры», — объяснил эксперт.

Также доктор рекомендует пересмотреть рацион, добавить в него больше белка и жирных кислот, соблюдать режим дня, спать не менее 7-8 часов в сутки и больше двигаться.

«Можете включить в рацион дополнительные витамины и минералы. Например, омегу-3, витамин D, магний и селен. Именно их чаще всего не хватает организму после зимы. Но перед приемом витаминов необходимо проконсультироваться с врачом. Он попросит сдать ряд анализов, чтобы определить дефициты, а затем назначит нужные витамины и их дозировку», — заключил медик.

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