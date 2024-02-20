Гастроэнтеролог объяснил, как стресс влияет на работу ЖКТ

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков считает, что стресс напрямую влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Так нервные переживания приводят к тому, что желудок начинает вырабатывать больше кислоты, что негативно сказывается на его работе — возникает нежелательное урчание, пишет «СЭ».

Кроме того, на фоне постоянного стресса и нервных срывов может развиться синдром раздраженного кишечника. Он сопровождается расстройством пищеварения, запорами и болью в животе.