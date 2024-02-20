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Почему урчит в животе, как стресс влияет на работу ЖКТ
Здоровье

20 февраля, 20:45

1 мин.

Гастроэнтеролог объяснил, как стресс влияет на работу ЖКТ

Мария Маковей
Автор
Синдром раздраженного кишечника.
Фото martin-dm/istockphoto.com
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Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков считает, что стресс напрямую влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Так нервные переживания приводят к тому, что желудок начинает вырабатывать больше кислоты, что негативно сказывается на его работе — возникает нежелательное урчание, пишет «СЭ».

Кроме того, на фоне постоянного стресса и нервных срывов может развиться синдром раздраженного кишечника. Он сопровождается расстройством пищеварения, запорами и болью в животе.

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